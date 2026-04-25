Galatasaray'ın transfer kozu: İlkay Gündoğan

Galatasaray'ın transfer listesindeki tecrübeli yıldız Bernardo Silva ile ilgili sıcak gelişmeler dikkat çekiyor.
İtalya'da yayın yapan La Gazzetta dello Sport, sarı-kırmızılıların Silva'yı çok istediğini yazdı.
Barcelona, Benfica ve Juventus'un da Portekizli 10 numarayı takip ettiği anımsatıldı.
İLKAY GÜNDOĞAN DEVREDE
Ancak Galatasaray'da İlkay Gündoğan'ın devreye girdiği vurgulandı.
Sezon sonunda kesin olarak Manchester City'den ayrılacak olan 31 yaşındaki yıldızın, transfer tekliflerine açık olduğu kaydedildi. İlkay'ın Manchester City'de beraber oynadığı eski takım arkadaşını Galatasaray'a getirmeye çalıştığı bildirildi.
Sarı-kırmızılı kulübün bonservissiz olarak Bernardo Silva'yı getirme fırsatını kullanmak istediği de dile getirildi.
46 MAÇA ÇIKTI
Bernardo Silva bu sezon Manchester City'de 46 resmi maça çıktı. Portekizli 10 numara bu maçlarda 3 gol atarken, 5 asist yaptı. Sezon sonunda İngiliz kulübüyle sözleşmesi bitecek olan Silva vedaya hazırlanıyor. 2017'de geldiği City'de 453 resmi maça çıkan başarılı futbolcu 76 gol attı, 77 asist yaptı.
