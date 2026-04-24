24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
4-0
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
3-1
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
0-5
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
1-1
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
4-0
24 Nisan
Brest-Lens
3-3

Nottingham Forest, Sunderland'e gol oldu yağdı

İngiltere Premier Lig'in 34. hafta maçında Nottingham Forest, deplasmanda Sunderland'i 5-0 mağlup etti.

calendar 24 Nisan 2026 23:56
Haber: Sporx.com
İngiltere Premier Lig'in 34. hafta maçında Nottingham Forest, deplasmanda Sunderland ile karşı karşıya geldi. 

Işık Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Nottingham Forest, 5-0'lık skorla kazandı.

Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Trai Hume (kendi kalesine), 31. dakikada Chris Wood, 34. dakikada Morgan Gibbs-White, 37. dakikada Igor Jesus ve 90+5. dakikada Elliott Anderson kaydetti.

Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Nottingham Forest, bu sonucun ardından puanını 39'a yükseltti. Sunderland ise 46 puanda kaldı.

Premier Lig'de bir sonraki hafta Nottingham Forest, Chelsea deplasmanına gidecek. Sunderland ise Wolverhampton'a konuk olacak.

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
