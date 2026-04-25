24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
4-0
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
3-1
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
0-5
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
1-1
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
4-0
24 Nisan
Brest-Lens
3-3

Yuki Tsunoda'dan İstanbul'da baklava molası

Formula 1 pilotu Yuki Tsunoda, Karaköy'de ünlü bir baklavacıda tadım yaptı.

calendar 25 Nisan 2026 02:18 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2026 02:30
Formula 1'in Türkiye'ye yeniden döneceğinin açıklanmasının ardından İstanbul'da heyecan sadece pistlerle sınırlı kalmadı; şehrin simge lezzetleri de organizasyonun bir parçası haline geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen tanıtım programında yaptığı açıklamada, Türkiye Grand Prix'sinin 2027 yılından itibaren 5 yıl boyunca İstanbul'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

İSTANBUL'DA F1 SESİ VE BAKLAVA MOLASI

Organizasyonun Türkiye'ye döneceğinin açıklanmasının ardından İstanbul sokaklarında Formula 1 aracının sesi yankılandı. Yuki Tsunoda, Galataport'tan başlayarak sahil yolu üzerinden Dolmabahçe'ye uzanan bir gösteri sürüşü gerçekleştirdi.

Ancak Tsunoda'nın İstanbul turu sadece hız ve adrenalinle sınırlı kalmadı.

TSUNODA'DAN BAKLAVA KEYFİ

Gösteri sürüşü sonrasında Karaköy'de ünlü bir baklavacıya uğrayan Tsunoda, Türk mutfağının en ikonik tatlarından biri olan baklavanın tadına baktı. Ünlü pilotun baklava keyfi, organizasyonun en renkli anlarından biri oldu.

Tsunoda'yı işletme sahipleri Nadir Güllü ve Murat Güllü ağırladı. Samimi anların yaşandığı ziyarette Tsunoda'nın baklavaya olan ilgisi dikkat çekti.

İstanbul'un tarihi dokusunda hem hız hem de lezzet deneyimi yaşayan genç pilotun bu molası, Formula 1'in Türkiye'ye dönüş heyecanına farklı bir tat kattı.









TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
