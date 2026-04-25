Yuki Tsunoda'dan İstanbul'da baklava molası

📸Formula 1 pilotu Yuki Tsunoda, Karaköy'de ünlü bir baklavacıda tadım yaptı. pic.twitter.com/YlUdvW3Grv



— Sporx Ekstra (@sporxekstra_) April 24, 2026

Formula 1'in Türkiye'ye yeniden döneceğinin açıklanmasının ardından İstanbul'da heyecan sadece pistlerle sınırlı kalmadı; şehrin simge lezzetleri de organizasyonun bir parçası haline geldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen tanıtım programında yaptığı açıklamada, Türkiye Grand Prix'sinin 2027 yılından itibaren 5 yıl boyunca İstanbul'da gerçekleştirileceğini duyurdu.Organizasyonun Türkiye'ye döneceğinin açıklanmasının ardından İstanbul sokaklarında Formula 1 aracının sesi yankılandı. Yuki Tsunoda, Galataport'tan başlayarak sahil yolu üzerinden Dolmabahçe'ye uzanan bir gösteri sürüşü gerçekleştirdi.Ancak Tsunoda'nın İstanbul turu sadece hız ve adrenalinle sınırlı kalmadı.Gösteri sürüşü sonrasında Karaköy'de ünlü bir baklavacıya uğrayan Tsunoda, Türk mutfağının en ikonik tatlarından biri olan baklavanın tadına baktı. Ünlü pilotun baklava keyfi, organizasyonun en renkli anlarından biri oldu.Tsunoda'yı işletme sahipleri Nadir Güllü ve Murat Güllü ağırladı. Samimi anların yaşandığı ziyarette Tsunoda'nın baklavaya olan ilgisi dikkat çekti.İstanbul'un tarihi dokusunda hem hız hem de lezzet deneyimi yaşayan genç pilotun bu molası, Formula 1'in Türkiye'ye dönüş heyecanına farklı bir tat kattı.