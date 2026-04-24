24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
2-080'
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
0-012'
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'a verilen para cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu, PFDK tarafından Galatasaray'a verilen 1 milyon 460 bin liralık para cezasını onadı.

calendar 24 Nisan 2026 21:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Galatasaray'a verilen 1 milyon 460 bin liralık para cezasını onadı.

TFF'nin açıklamasına göre sarı-kırmızılı kulübe taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle verilen toplam 1 milyon 460 bin liralık para cezası, oy birliğiyle onandı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'e çeşitli ihlaller sebebiyle verilen toplam 370 bin lira para cezası, kurul tarafından onanırken, kulübe anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle verilen 110 bin lira para cezası, 55 bin liraya düşürüldü.

Amed Sportif Faaliyetler'de futbolcu Mehmet Murat Uçar'a rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü sebebiyle verilen 2 maç men cezası, 1 maça indirildi.

Erzurumspor FK'ye stadyuma usulsüz seyirci alınması nedeniyle uygulanan 310 bin lira para cezası ise 200 bin liraya düşürüldü.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 50 31 51
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 43 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.