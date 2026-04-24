Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu

Türkiye, 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda 1 altın, 2 gümüş, 3 bronz madalya ile takım halinde ikinci oldu.

24 Nisan 2026 22:41 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2026 22:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu
Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlar kategorisinde takım halinde ikinci oldu.

Başkent Tiran'daki şampiyonada kadınlar kategorisinde müsabakalar sona erdi. Kadın milli güreşçiler, şampiyonada 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 6 madalya kazandı.

Takım halinde Ukrayna (193 puan) şampiyon olurken, Türkiye (122 puan) ikinci, Polonya (114 puan) ise üçüncü sırayı elde etti.

Kadınlar 68 kiloda altın madalya kazanan Nesrin Baş, kariyerinde büyüklerde ikinci Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Milli güreşçiler Evin Demirhan Yavuz (50 kilo) ve Elvira Süleyman Kamaloğlu (57 kilo), gümüş madalyanın sahibi oldu.

Buse Tosun Çavuşoğlu (72 kilo), Tuba Demir (55 kilo) ve Beyza Nur Akkuş (65 kilo) ise organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.

Ay-yıldızlı sporculardan Evin ve Buse, Avrupa şampiyonalarındaki madalya sayısını 7'ye çıkardı. Tuba ve Beyza Nur ise organizasyonda büyüklerde ilk madalyasını kazandı.

MADALYA TABLOSU 

Altın: Nesrin Baş (68 kilo)

Gümüş: Evin Demirhan Yavuz (50 kilo), Elvira Süleyman Kamaloğlu (57 kilo)

Bronz: Tuba Demir (55 kilo), Beyza Nur Akkuş (65 kilo), Buse Tosun Çavuşoğlu (72 kilo)

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Avrupa ikincisi olan Kadın Güreş Milli Takımı'nı tebrik ederek, "Sporcularımız Türk kadının gücünün dünyaya gösterdiler. Kadınlarımız bizim başımızın tacı, onlar bizim her şeyimiz." dedi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akgül, "Kadınlarımız yine tarih yazdı. Onları gönülden tebrik ediyorum. Kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum, onlarla gurur duyuyorum. Sporcularımız Türk kadının gücünün dünyaya gösterdiler Kadınlarımız bizim başımızın tacı, onlar bizim her şeyimiz. Avrupa Şampiyonası'nda göğsümüzü kabarttılar. Olimpik sıkletlerde başarılı olmamız da beni ayrıca mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Buse Tosun Çavuşoğlu'nun bronz madalya maçında çok heyecanlandığını vurgulayan Akgül, "Hakemin taraflı yönetimi bizi gerdi. Son 3 saniye kala 4 puanlık oyunla galip gelmesi, rakibini devirmesi beni havalara uçurdu. Takımımızın kaptanının, liderinin madalya alması önemliydi." diye konuştu.

Taha Akgül, sporcuların her zaman yanında olduğunu belirterek, "Araya hiç mesafe koymuyoruz. Kamplarda onlarla vakit geçirdiğimde ben onlara doğal davranıyorum, hiçbir bürokrasi yok aramızda. Birbirimizi çok seviyoruz. Kadın güreşi serbest güreş olduğu için ben de onların idolüyüm aynı zamanda. Bu işte federasyon yönetimiyle alakalı değil sosyal hayatta da sorunlarını çözebildiğim oranda her zaman yanındayım." değerlendirmesinde bulundu.

