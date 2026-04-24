Emre Belözoğlu'ndan hakem tepkisi: 'Facia!'

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'e 4-0 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, sergiledikleri performans karşısında hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.
Belözoğlu, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Mücadelede istedikleri performansı sahaya yansıtamadıklarını belirten Emre Belözoğlu, "Söylenebilecek çok fazla bir cümle yok diye düşünüyorum. Oyun olarak büyük bir hayal kırıklığı. Oyunun 1. dakikası itibarıyla takımımız bize bu duyguyu hiç vermedi. 9 haftadır iyi giden takımın bu kadar yumuşak kalması büyük bir hayal kırıklığı. Çıkarmamız gereken paylar var. Ne olursa olsun bu kadar kötü oyun beklemiyordum. Ayağa kalkmamız lazım. 6 puanlık fark var. Üç puanlık sistemde hiçbir şey matematiksel olarak bitmeden ciddiyetimizi bırakmamamız lazım. Bir hakem faciasına rağmen Başakşehir'i tebrik ederim. İşlerini çok kolaylaştıran bir hakem vardı. Net bir ofsayt gol verildi. Net bir kırmızı kart verilmedi. İkinci yarı yine net bir kırmızı kart verilmedi. Bence bu kadar kötü bir hakeme rağmen konuşulması gereken konu, takımın bu kadar isteksiz ve arzusuz oynaması. Önümüzde 9 puan var. Allah'ın izniyle ligde kalmak için her bir zerresine talip bir şekilde sahaya çıkacağız." diye konuştu.
"TÜRKİYE'DE HAKEMLER BİR FACİA"
Emre Belözoğlu, Türkiye'de hakemlerin kötü performansını izlemekten yorulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Türkiye'de hakemler bir facia. Hemen hemen hepsi. Kariyerimde 24 seneye yakın futbol oynadım. 5-6 senedir de hocayım. Hiç bu sene kadar kötüsünü görmedim. Emek, hak ve hakkaniyet var. Hakemler adına Türkiye'de üzülmeyi bıraktım. Bu kadar kötü hakem performanslarını izlemekten fazlasıyla yorgunum. Onlar hakkında konuşmak dahi istemiyorum. Bugün ve Göztepe maçı dahil olmak üzere VAR ve AVAR'da da konuşulmayacak kadar çok kötü hatalar var. Onlar adına üzgün değilim çünkü bu meslekte en iyisini yapmak zorundasınız. Bu benim için de geçerli. İyi değilseniz bu mesleği yapamazsınız."
-
10
F.Bahçe derbide 'fabrika ayarı'na dönecek!
-
9
İtalyan futbolunda yeni skandal: fuhuş
-
8
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter şartı ortaya çıktı
-
7
Fenerbahçe'de Karim Konate sesleri!
-
6
Real Madrid'den 160 milyon euroluk hamle: Olise
-
5
Fenerbahçe'de 100 milyon dolarlık proje!
-
4
Michael Eneramo, hayatını kaybetti
-
3
Arda Güler'e ilk telefon Montella'dan
-
2
Fenerbahçe'den tepki: "Galatasaray arsızlık yapıyor"
-
1
Galatasaray'dan Victor Osimhen için savunma!
- 23:42 Napoli'den dört gollü net galibiyet!
- 23:36 Romulo attı, Leipzig üç golle kazandı
- 23:28 Süper Lig'de 32. haftanın programı belli oldu
- 23:15 Emre Belözoğlu'ndan hakem tepkisi: "Facia!"
- 23:12 Nuri Şahin: "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"
- 22:57 Türkiye Kupası'nda yarı final programı açıklandı!
- 22:41 Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu
- 22:21 Monaco, evinde Barcelona'yı yendi; son play-off biletini kaptı!
- 22:10 Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan bronz madalya!
- 22:07 Milli güreşçi Beyza Nur Akkuş'tan bronz madalya
- 21:58 RAMS Başakşehir evinde gol oldu yağdı!
- 21:24 Ziraat Bankkart, Galatasaray karşısında avantajı yakaladı!
- 21:17 TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'a verilen para cezasını onadı
- 21:02 Fenerbahçe Beko, Manisa Basket deplasmanında hata yapmadı!
- 20:36 Milli halterci Büşra Çan, Avrupa altıncı oldu
- 20:17 Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi
- 20:06 Milli güreşçi Elvira Süleyman Kamaloğlu'ndan gümüş madalya!
- 19:29 Pep Guardiola'dan Dünya Kupası tepkisi!
- 19:19 Carlos Alcaraz, Roland Garros'tan çekildi
- 19:17 Kayserispor'da yönetime el konuldu!
- 18:50 Mikel Arteta'dan şampiyonluk mesajı: "Her şeyimizi ortaya koymalıyız"
- 18:19 Nick Warburton: "Ekitike'nin iyileşme olasılığı yüksek"
- 18:05 Milli halterci Hakan Şükrü Kurnaz'dam bronz madalya
- 17:56 Manchester United'dan çifte transfer hamlesi
- 17:41 Real Madrid'den 160 milyon euroluk hamle: Olise
- 16:47 İspanyolları eleyen Zeynep Sönmez, Madrid'de 3. tura çıktı
- 16:35 Samsunspor'dan açıklama: "TFF'ye güvenimiz kalmadı"
- 16:19 Eyüpspor, sahasında Gaziantep'i ağırlıyor
- 16:05 Michael Eneramo, hayatını kaybetti
- 15:58 FIFA'nın yeni planı ortalığı karıştırdı, lig maçları artık...
- 15:53 Gianluca Prestianni'ye 6 maç men cezası!
- 15:42 Trabzonspor, Onursal Başkan Mehmet Ali Yılmaz'ı unutmadı
- 15:35 Türkiye, 6 yıl aranın ardından Formula 1'e kavuşuyor!
- 15:25 Jose Mourinho için Real Madrid gelişmesi!
- 15:17 EuroLeague'de normal sezonun en iyi 5'i belli oldu
- 15:07 Formula 1'de Türkiye Grand Prix'i resmileşti!
- 15:00 Erol Bulut'tan derbi için değerlendirme
- 14:56 Fenerbahçe'de Asensio bireysel çalıştı
- 14:47 İtalyan bakandan şok sözler: "Utanç verici"
- 14:42 Michael Carrick'ten geleceği için açıklama
- 14:36 FIBA Merkez Kurulu, 2026 yılı ilk toplantısını gerçekleştirdi
- 14:36 Süper Lig'de 13 takımın 34 farklı hocası
- 14:31 Bursapor yeni projelere imza atacak
- 14:28 'Lanet takım': 107 günün öyküsü!
- 14:10 Göztepe Kadın Voleybol Takımı, Yushan Zhuang'ı transfer etti
- 14:07 Tottenham'dan Senesi ile prensip anlaşması!
- 14:06 Türk Telekom eSüper Kupa'da şampiyon Kocaelispor oldu
- 14:04 Mike James - Monaco birlikteliği sona eriyor!
- 13:46 Gaziantep'de 7 sezonda 3'üncü yabancı hoca!
- 13:43 Galatasaray'dan Emircan Gürlük sürprizi!
- 13:39 TFF 2. Lig'de normal sezonun son haftası
- 13:39 Karşıyaka'dan çocuklar için örnek kampanya
- 13:35 Kazalarla kararan dünyası şampiyonluklarla aydınlanıyor
- 13:32 Ufuk Şansal: ''Bu sezonu unutulmaz kılalım diye birbirimize söz vermiştik''
- 13:31 Bayern Münih'ten Neuer için yalanlama!
- 13:29 Derbide kalecilere büyük görev düşüyor
- 13:25 Roma'da Ranieri'nin görevine son verildi
- 13:24 Vincent Kompany: "Bu eleştiriler doğru değil"
- 13:15 Towns: "Ömür boyu Knicks'te kalmak istiyorum"
- 13:14 "Giannis ile Bucks yönetimi arasında iletişim kopukluğu var" iddiası
Napoli'den dört gollü net galibiyet!
Romulo attı, Leipzig üç golle kazandı
Pep Guardiola'dan Dünya Kupası tepkisi!
Mikel Arteta'dan şampiyonluk mesajı: "Her şeyimizi ortaya koymalıyız"
Nick Warburton: "Ekitike'nin iyileşme olasılığı yüksek"
Real Madrid'den 160 milyon euroluk hamle: Olise
Jose Mourinho için Real Madrid gelişmesi!
Michael Carrick'ten geleceği için açıklama
'Lanet takım': 107 günün öyküsü!
Tottenham'dan Senesi ile prensip anlaşması!
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|30
|22
|5
|3
|69
|23
|71
|2
|Fenerbahçe
|30
|19
|10
|1
|68
|30
|67
|3
|Trabzonspor
|30
|19
|8
|3
|57
|32
|65
|4
|Beşiktaş
|30
|16
|7
|7
|54
|36
|55
|5
|Başakşehir
|31
|14
|9
|8
|52
|31
|51
|6
|Göztepe
|30
|12
|12
|6
|37
|27
|48
|7
|Samsunspor
|30
|10
|12
|8
|36
|39
|42
|8
|Rizespor
|30
|9
|10
|11
|41
|42
|37
|9
|Konyaspor
|30
|9
|10
|11
|38
|41
|37
|10
|Gaziantep FK
|30
|9
|10
|11
|41
|49
|37
|11
|Kocaelispor
|30
|9
|9
|12
|25
|34
|36
|12
|Alanyaspor
|30
|6
|15
|9
|35
|35
|33
|13
|Kasımpaşa
|31
|7
|10
|14
|29
|45
|31
|14
|Antalyaspor
|30
|7
|7
|16
|30
|49
|28
|15
|Gençlerbirliği
|30
|6
|7
|17
|29
|44
|25
|16
|Eyüpspor
|30
|6
|7
|17
|22
|44
|25
|17
|Kayserispor
|30
|4
|11
|15
|21
|57
|23
|18
|Karagümrük
|30
|5
|5
|20
|27
|53
|20