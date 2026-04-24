Bursapor yeni projelere imza atacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, TFF 1'inci Lig'e yükselen Bursaspor'da başkan Enes Çelik ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.



Bursaspor'un geleceği ve camiayı heyecanlandıracak yeni adımlar üzerine gerçekleştirilen görüşmede, tam destek mesajı verildi. Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşen buluşmada, yeşil-beyazlı kulübün ortak bir değer olduğu bilinciyle; gençlere ve çocuklara yönelik hayata geçirilecek projeler masaya yatırıldı. Destek paketleri, ortak sosyal sorumluluk projeleri ve kurumsal iş birlikleri üzerine kapsamlı istişarelerde bulunulurken, kentin spor vizyonu adına önemli kararların eşiğine gelindi.



''MÜJDELER YAKINDA''



Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Bursaspor'un şampiyonluğunu bir kez daha tebrik ederken, taraftarları ve Bursa halkını heyecanlandıracak, "Bursasporumuzun şampiyonluğundan dolayı kendilerini bir kez daha tebrik ettik. Gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik hayata geçireceğimiz destekler ve ortak projeler üzerine kapsamlı istişarelerde bulunduk. Çok yakında bu başlıklarda hemşerilerimizle müjdelerimizi paylaşacağız" mesajını paylaştı.



