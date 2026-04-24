24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

Bursapor yeni projelere imza atacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve yönetimiyle bir araya gelerek kentin ortak değeri için hayata geçirilecek işbirliklerini görüştü.

calendar 24 Nisan 2026 14:31
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, TFF 1'inci Lig'e yükselen Bursaspor'da başkan Enes Çelik ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Bursaspor'un geleceği ve camiayı heyecanlandıracak yeni adımlar üzerine gerçekleştirilen görüşmede, tam destek mesajı verildi. Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşen buluşmada, yeşil-beyazlı kulübün ortak bir değer olduğu bilinciyle; gençlere ve çocuklara yönelik hayata geçirilecek projeler masaya yatırıldı. Destek paketleri, ortak sosyal sorumluluk projeleri ve kurumsal iş birlikleri üzerine kapsamlı istişarelerde bulunulurken, kentin spor vizyonu adına önemli kararların eşiğine gelindi.

''MÜJDELER YAKINDA''

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Bursaspor'un şampiyonluğunu bir kez daha tebrik ederken, taraftarları ve Bursa halkını heyecanlandıracak, "Bursasporumuzun şampiyonluğundan dolayı kendilerini bir kez daha tebrik ettik. Gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik hayata geçireceğimiz destekler ve ortak projeler üzerine kapsamlı istişarelerde bulunduk. Çok yakında bu başlıklarda hemşerilerimizle müjdelerimizi paylaşacağız" mesajını paylaştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
