24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

Alanya Belediyespor Voleybol'un hedefi "sürdürülebilir başarı"

Alanya Belediyespor, hedefini elde ettiği başarıları her sene tekrarlamak olarak belirledi.

calendar 24 Nisan 2026 13:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Voleybol Efeler Ligi'nde yer aldığı 3 sezonda iyi performans sergileyen ve tarihinde ilk kez mücadele ettiği CEV Kupası'nda 8'li finaller turuna yükselen ON Hotels Alanya Belediyespor'da başarının sürdürülebilir olmasını hedefleniyor.
Antrenör Serkan Oğuz, Efeler Ligi'nde zorlu süreci geride bıraktıklarını söyledi.

Bu sezon hedeflerine biraz uzak kaldıklarını belirten Oğuz, "Ligi istediğimiz şekilde bitiremedik. Küme düşmenin biraz üstünde yer aldık. Ligde 10 maçın 9'unu 3-2 kaybederken sadece birini 3-2 kazanabildik. Burada 4 veya 5 maçı alsaydık, hedeflediğimiz noktaya gelmiş olabilirdik." dedi.

Alanya'nın başarıya alıştığını ve özellikle evlerinde oynadıkları her maçta galibiyet beklendiğini anlatan Oğuz, şöyle devam etti:

"Amacımız sürdürülebilir başarı. Sürdürülebilirliği ligdeki üç yılımızda da yaptığımızı düşünüyorum. Sonuçta ilk kez yer aldığımız bu ligde var olduk ve hep kendimizden söz ettirdik. İlk kez yer aldığımız Efeler Ligi'nin 2023-24 normal sezonunu 5'inci, 2024-25 sezonunu 8'inci ve 2025-26 sezonunu 11'inci tamamladık. 2024-25 sezonunda Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı elde ettik. İlk kez mücadele ettiğimiz CEV Kupası'nda da 8'li finaller turuna kadar yükseldik."

"Yine Alanya halkına güzel maçlar izletmek istiyoruz"

Oğuz, sezon öncesi yaptıkları oyuncu değişikliklerinin önceden verdikleri karar doğrultusunda olduğunu dile getirdi.

Oyuncularının büyük kısmıyla yollarını güzel ayırdıklarını anlatan Oğuz, "Mücadele eden, savaşan, o eski Alanya enerjisini veren oyuncularla anlaşıp, yine Alanya halkına güzel maçlar izletmek istiyoruz." diye konuştu.

Sezona, bütçelerinin el verdiği şekilde en iyi şekilde hazırlandıklarını aktaran Oğuz, "Bütçe olarak ligde 8-9'uncu sıradaydık. Buna rağmen Avrupa'da mücadele ettik. Bizden daha yüksek bütçeli Akkuş Belediyesi ligden düştü. Her takımla mücadele etmeye çalışan bir takım kurmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.