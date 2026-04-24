İtalyan futbolunda yeni skandal: fuhuş

İtalya'da fuhuş faaliyeti yürütmek ve Milano'da gece hayatı etkinlikleri düzenlemekle suçlanan şüpheli bir şebeke, İtalya Guardi di Finanza (Mali Muhafızlar) tarafından ortaya çıkarıldı.



La Gazzetta dello Sport ve İtalya'dan diğer kaynakların haberlerine göre; Juventus, Hellas Verona, Milan ve Inter'den oyuncular da dahil olmak üzere yaklaşık 70 Serie A oyuncusunun bu şebekenin müşterisi olduğundan şüpheleniliyor.



SAVCILIK 'RESMİ' OLARAK İSİM AÇIKLAMADI



Ancak şu ana kadar herhangi bir isim 'resmi' olarak açıklanmadı ve hiçbir oyuncu hakkında cezai soruşturma başlatılmadı.



Milan Savcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmanın parçası olan operasyonda, fuhuş organize etmek ve kara para aklamak suçlamasıyla dört kişi ev hapsine alındı.



İtalyan yasalarına göre, fuhuş eyleminin başlı başına bir suç olmadığı, ancak seks karşılığında para alarak kar elde etmenin suç olarak kabul edildiği haberlerde vurgulandı. Bu nedenle fuhuş hizmeti alan futbolcular ya da ünlülerin suç işlemediği ancak fuhuş hizmeti verenlerin suçlu kabul edildiği belirtildi.



GAZETELERİN İDDİALARI...



Corriere dello Sport ve Tuttosport'ta yer alan, Il Giornale ve ANSA'nın yayınladığı haberlerde, savcılığın soruşturmasında yaklaşık 65 futbolcunun soyadının yer aldığı bir listeye rastlandığı belirtildi: "Cancellieri, Giroud, Hakimi, Huijsen, Maldini, Arthur Melo, Mota Carvalho, Niasse, Petagna, Ranocchia, Ruggeri, Vicario, Zortea ve diğerleri dahil."



4 kurumun haberlerinde 3 isim ise tam olarak belirtildi: "Soualiho Meite, Nuno Tavares ve Carlos Augusto gibi."



Çarşamba günkü haberler, eski Lazio ve Inter yıldızı Dejan Stankovic'in bu hafta başında tutuklanan kişilerden biriyle sekiz kez temas kurduğunu doğruluyor.



Corriere dello Sport ve Tuttosport, "Bastoni ve Leao, Vlahovic, Bellanova, Calafiori, Bisseck, Pinamonti, Ricci, Scamacca ve diğer isimlerinin de listede yer aldığını bildirdi.



ESKORT HİZMETİ, GÜLME GAZI...



Yetkililer, yasadışı gelir olduğu şüphelenilen 1.2 milyon Euro'dan fazla paraya el koydu.



Soruşturmacılar, şebekenin Milano'daki gece kulüplerinde, Mykonos'ta ve lüks otellerde partiler düzenleyen bir etkinlik ajansı olarak faaliyet gösterdiğini ve burada sporcular ve profesyonel futbolcular da dahil olmak üzere varlıklı müşterilere eskort hizmetleri sunulduğunu belirtiyor.



Bazı vakalarda, eğlence amaçlı madde olarak "gülme gazı" (azot oksit) kullanıldığı da şüpheleniliyor.



"HER ŞEY DAHİL PAKETLER"



Soruşturma belgelerine göre, örgüt lüks akşam yemekleri, pahalı otellerde konaklama ve eskort olarak işe alınan kadınların eşlik ettiği "her şey dahil" paketler sunuyordu. Kadınlar, hizmetleri karşılığında ücret alıyordu.



BİR FORMULA 1 PİLOTU DA VAR



Raporlarda ayrıca bir Formula 1 pilotunun da bu suça karıştığından şüphelenildiği belirtildi; ancak bu konuda da henüz herhangi bir isim doğrulanmadı.



"HİZMET ALDILAR AMA SUÇA KARIŞMADILAR"



İtalyan yetkililer, bu aşamada müşterilerin tarafında herhangi bir şiddet eylemi veya suç unsuru tespit edilmediğini, yalnızca sunulan hizmetlerin kullanıldığına dair bulgular olduğunu vurgulayarak, müşterilerin şu anda soruşturma kapsamında olmadığını belirtti.



Soruşturma devam ederken, üst düzey futbolcuların olaya karıştığı şüphesi nedeniyle bu olay İtalyan futbol camiasında büyük yankı uyandırdı.



