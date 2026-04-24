Beşiktaş'ta en büyük aday El Bilal Toure!

Beşiktaş'ta El Bilal Toure, sakatlıktan sonra iyi bir geri dönüş yakaladı.
Sakatlığı sonrası sahalara geri dönen Malili futbolcu, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor ile oynanan maça ilk 11'de başladı. Toure, takımının 3-0 kazandığı maçta ilk golü attı.
Beşiktaş'ta başarılı bir grafik ortaya koyan El Bilal Toure, kiralık futbolcular arasından takımda kalması en yüksek ihtimalli isim olarak öne çıkıyor.
Beşiktaş ve Atalanta arasında yapılan anlaşmaya göre, 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 15 gol atması halinde zorunlu olarak devreye girecek bir opsiyon bulunuyor.
SERDAL ADALI'DAN AÇIKLAMA
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, "El Bilal Toure için çok uğraştım. Beşiktaş'a çok gerekli bir futbolcu, çok düzgün bir çocuk ve almak istiyorum. Bunu biraz da kulübü (Atalanta) isteyecek... Atlayıp gideceğim ve başkanları ile görüşeceğim. Biraz sıkıntılı başkanları var. Devre arası görüştük, bitirelim üzerine... Ben ve hoca çok beğeniyoruz, umut bağlıyoruz. Başkanları ile tanıdık arkadaşlarımız çıktı, hallederiz diye konuştuk. Her transfer zor. Kalmasını arzu ediyoruz." demişti.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş'ta bu sezon 21 maçta süre bulan El Bilal Toure, 7 gol attı ve 5 asist yaptı.
Sakatlığı sonrası sahalara geri dönen Malili futbolcu, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor ile oynanan maça ilk 11'de başladı. Toure, takımının 3-0 kazandığı maçta ilk golü attı.
Beşiktaş'ta başarılı bir grafik ortaya koyan El Bilal Toure, kiralık futbolcular arasından takımda kalması en yüksek ihtimalli isim olarak öne çıkıyor.
Beşiktaş ve Atalanta arasında yapılan anlaşmaya göre, 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 15 gol atması halinde zorunlu olarak devreye girecek bir opsiyon bulunuyor.
SERDAL ADALI'DAN AÇIKLAMA
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, "El Bilal Toure için çok uğraştım. Beşiktaş'a çok gerekli bir futbolcu, çok düzgün bir çocuk ve almak istiyorum. Bunu biraz da kulübü (Atalanta) isteyecek... Atlayıp gideceğim ve başkanları ile görüşeceğim. Biraz sıkıntılı başkanları var. Devre arası görüştük, bitirelim üzerine... Ben ve hoca çok beğeniyoruz, umut bağlıyoruz. Başkanları ile tanıdık arkadaşlarımız çıktı, hallederiz diye konuştuk. Her transfer zor. Kalmasını arzu ediyoruz." demişti.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş'ta bu sezon 21 maçta süre bulan El Bilal Toure, 7 gol attı ve 5 asist yaptı.