23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
1-3
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
3-0
23 Nisan
Levante-Sevilla
2-0
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
1-0
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
1-1
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
0-0
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
6-1
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
2-0
23 Nisan
Casa Pia-Braga
0-1
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
2-2
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
1-1
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
1-2
23 Nisan
VfB Stuttgart-Freiburg
2-1UZS

Saran'dan derbi öncesi Samandıra'ya moral turu!

Fenerbahçe'de Başkan Saran'ın önce Çaykur Rize beraberliği, ardından da Konya mağlubiyetiyle morali bozulan futbolcuları ayağa kaldırmak için Samandıra'ya gideceği öğrenildi.

calendar 24 Nisan 2026 08:10
Önce Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile berabere kalarak zirve yarışında çok önemli iki puan kaybeden, ardından da Konyaspor mağlubiyetiyle Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden Fenerbahçe'de büyük bir moral bozukluğu yaşanırken, hem Başkan Sadettin Saran'ın hem de yöneticilerin takımı ayağa kaldırmak için Samandıra'ya çıkarma yapacağı öğrenildi.

Süper Lig'de pazar günü Galatasaray ile oynayacağı derbiyi kazanması halinde puan farkını 1'e indirecek ve zirve yarışında bitime kalacak üç maç öncesinde yeni bir sayfa açacak olan sarı-lacivertli takımda öncelikli hedef oyuncuları tekrar ayağa kaldırmak.

Başkan Saran'ın Samandıra'da futbolcularla yapacağı görüşmede bir galibiyetle her şeyin değişebileceğini vurgulayacağı bildirildi.

PRİM DUYURULACAK

Saran ve yönetciler daha önce yaptığı toplantıda ise Rize ve Galatasaray galibiyetleri halinde belirledikleri 3 milyon dolarlık primi, alınan beraberliğe rağmen derbi zaferinin gelmesi halinde aynı rakamın oyunculara dağıtılması kararını almışlardı. Yapılacak görüşmede oyunculara prim kararının da duyurulacağı ifade edildi. 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
