Saran'dan derbi öncesi Samandıra'ya moral turu!

Önce Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile berabere kalarak zirve yarışında çok önemli iki puan kaybeden, ardından da Konyaspor mağlubiyetiyle Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden Fenerbahçe'de büyük bir moral bozukluğu yaşanırken, hem Başkan Sadettin Saran'ın hem de yöneticilerin takımı ayağa kaldırmak için Samandıra'ya çıkarma yapacağı öğrenildi.
Süper Lig'de pazar günü Galatasaray ile oynayacağı derbiyi kazanması halinde puan farkını 1'e indirecek ve zirve yarışında bitime kalacak üç maç öncesinde yeni bir sayfa açacak olan sarı-lacivertli takımda öncelikli hedef oyuncuları tekrar ayağa kaldırmak.
Başkan Saran'ın Samandıra'da futbolcularla yapacağı görüşmede bir galibiyetle her şeyin değişebileceğini vurgulayacağı bildirildi.
PRİM DUYURULACAK
Saran ve yönetciler daha önce yaptığı toplantıda ise Rize ve Galatasaray galibiyetleri halinde belirledikleri 3 milyon dolarlık primi, alınan beraberliğe rağmen derbi zaferinin gelmesi halinde aynı rakamın oyunculara dağıtılması kararını almışlardı. Yapılacak görüşmede oyunculara prim kararının da duyurulacağı ifade edildi.
