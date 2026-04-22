Galatasaray - Fenerbahçe biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Dev maçın heyecanıyla yanıp tutuşan sarı-kırmızılı ve sarı-lacivertli taraftarlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o sihirli "satın al" butonu Passolig'de ne zaman aktif olacak?

Kısa, net ve alarm kurduracak o cevap: Galatasaray kulübü tarafından genel bilet satış tarihi henüz resmi olarak açıklanmasa da, kulüp kulislerinden alınan son dakika bilgilerine göre biletlerin 24 Nisan 2026 Cuma günü Passolig üzerinden satışa çıkarılması bekleniyor!

Genellikle derbi haftalarında maçtan birkaç gün önce satışa açılan biletler için ilk öncelik, her zaman olduğu gibi GS Logolu Passolig kredi/banka kartı sahiplerine ve kulüp üyelerine verilecek. Ardından kalan sınırlı sayıdaki bilet genel satışa sunulacak.

Dev derbi öncesi yönetimin kapısını çalan, sponsorlardan ekstra pay isteyen ve VIP bilet arayanların oluşturduğu devasa talep Galatasaray yönetimini bunalttı! Gelen son dakika bilgilerine göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek karaborsayı ve haksız dağıtımı engellemek için çok sert bir talimat verdi: "Benim ve yönetim kurulunun bizzat onayı olmadan kimseye tek bir bilet dahi satılmayacak ve verilmeyecek!" Bu kesin kararın ardından birçok yöneticinin bitmek bilmeyen bilet taleplerinden kaçmak için çareyi telefonlarını kapatmakta bulduğu öğrenildi.

Şampiyonluk yolundaki bu kritik karşılaşmayı stadyumda izlemek isteyen taraftarlar için cebi yakacak o devasa bilet fiyatları da gün yüzüne çıktı:

VIP A-B Blok: 10.000 TL

Sağ Kapalı - Sol Kapalı: 8.000 TL

Doğu Maraton Tribünü: 7.000 TL

Güney Kale Arkası: 4.000 TL

Misafir Tribünü (Fenerbahçe): 5.200 TL

RAMS Park'taki dev mücadelede sarı-lacivertli taraftarlara (Kuzey Kale Arkası) toplam 2.488 kişilik kontenjan ayrıldı.

Fenerbahçe kulübü, inanılmaz yoğunluktaki talep nedeniyle deplasman biletlerini başvuru usulüyle ve katı şartlarla dağıtma kararı aldı.

Bilet alabilmek için taraftarların; 2025-2026 sezonunda iç sahada 19 maç ve üzeri karşılaşmada yer almış olması veya en az 6 iç saha, 4 deplasman maçına gitmiş olması gibi şartlar arandı.

Sarı-lacivertli taraftarlar için başvuru süreci 21 Nisan Salı günü saat 09.00 itibarıyla sona erdi. Bilet almaya hak kazanan taraftarlara kulüp tarafından bilgilendirme yapılıyor.