23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
1-3
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
3-0
23 Nisan
Levante-Sevilla
2-0
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
0-074'
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
0-010'
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
0-0
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
1-039'
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
0-0DA
23 Nisan
Casa Pia-Braga
0-181'
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
2-2
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
1-1
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
1-282'
23 Nisan
VfB Stuttgart-Freiburg
0-1DA

Fatih Tekke'den Galatasaray ve Fenerbahçe itirafı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Samsunspor maçı sonrası konuştu.

calendar 23 Nisan 2026 22:13 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2026 22:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fatih Tekke'den Galatasaray ve Fenerbahçe itirafı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Samsunspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın zorluk derecesine dikkat çeken Tekke, özellikle ilk yarıda rakibin daha iyi olduğunu vurgulayarak, "Çok zor olacağını söylemiştik. Özellikle ilk yarıda Samsunspor bizden daha iyi oynadı diyebilirim çok net. İkinci yarı daha iyiydik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra skoru yakalamamız gerekiyordu. Fazladan 30 dakika oynadık. Bayağı bir hasar aldık. Çok değerli bir tur bizim için. Onana'nın katkısı çok büyük, ona ayrı bir parantez açmak lazım." ifadelerini kullandı. 

Oyun anlamında inişli çıkışlı bir performans sergilediklerini belirten deneyimli teknik adam, "Oyun olarak ilk yarıda olumsuz, diğer dakikalarda olumlu yaptıklarımız ve olumsuz yaptıklarımız var. Devam edeceğiz. Hasar alan oyuncuların durumuna bakacağız." dedi.

Kupadaki rekabete de değinen Tekke, sürpriz sonuçların yaşanabileceğini ifade ederek, "Her maçı kazanmaya çalışıyoruz. Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ne elenmesini kim düşünebilirdi? Çok iyi mücadele ediyor takımlar. Takımlar iştahlandı kupada çünkü Türkiye'nin en iyi iki kadrosu yok. Çok önemli bir şey kazandık burada. 4'ü garantilemiştik ligde, 3'ü de garantileyip alırsak bizim için her şey daha güzel olacak. Sonra bir üste, sonra bir üsttekine sonuna kadar devam ettireceğiz." şeklinde konuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.