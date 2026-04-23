Fatih Tekke'den Galatasaray ve Fenerbahçe itirafı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Samsunspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmanın zorluk derecesine dikkat çeken Tekke, özellikle ilk yarıda rakibin daha iyi olduğunu vurgulayarak, "Çok zor olacağını söylemiştik. Özellikle ilk yarıda Samsunspor bizden daha iyi oynadı diyebilirim çok net. İkinci yarı daha iyiydik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra skoru yakalamamız gerekiyordu. Fazladan 30 dakika oynadık. Bayağı bir hasar aldık. Çok değerli bir tur bizim için. Onana'nın katkısı çok büyük, ona ayrı bir parantez açmak lazım." ifadelerini kullandı.
Oyun anlamında inişli çıkışlı bir performans sergilediklerini belirten deneyimli teknik adam, "Oyun olarak ilk yarıda olumsuz, diğer dakikalarda olumlu yaptıklarımız ve olumsuz yaptıklarımız var. Devam edeceğiz. Hasar alan oyuncuların durumuna bakacağız." dedi.
Kupadaki rekabete de değinen Tekke, sürpriz sonuçların yaşanabileceğini ifade ederek, "Her maçı kazanmaya çalışıyoruz. Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ne elenmesini kim düşünebilirdi? Çok iyi mücadele ediyor takımlar. Takımlar iştahlandı kupada çünkü Türkiye'nin en iyi iki kadrosu yok. Çok önemli bir şey kazandık burada. 4'ü garantilemiştik ligde, 3'ü de garantileyip alırsak bizim için her şey daha güzel olacak. Sonra bir üste, sonra bir üsttekine sonuna kadar devam ettireceğiz." şeklinde konuştu.
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|30
|22
|5
|3
|69
|23
|71
|2
|Fenerbahçe
|30
|19
|10
|1
|68
|30
|67
|3
|Trabzonspor
|30
|19
|8
|3
|57
|32
|65
|4
|Beşiktaş
|30
|16
|7
|7
|54
|36
|55
|5
|Başakşehir
|30
|13
|9
|8
|48
|31
|48
|6
|Göztepe
|30
|12
|12
|6
|37
|27
|48
|7
|Samsunspor
|30
|10
|12
|8
|36
|39
|42
|8
|Rizespor
|30
|9
|10
|11
|41
|42
|37
|9
|Konyaspor
|30
|9
|10
|11
|38
|41
|37
|10
|Gaziantep FK
|30
|9
|10
|11
|41
|49
|37
|11
|Kocaelispor
|30
|9
|9
|12
|25
|34
|36
|12
|Alanyaspor
|30
|6
|15
|9
|35
|35
|33
|13
|Kasımpaşa
|30
|7
|10
|13
|29
|41
|31
|14
|Antalyaspor
|30
|7
|7
|16
|30
|49
|28
|15
|Gençlerbirliği
|30
|6
|7
|17
|29
|44
|25
|16
|Eyüpspor
|30
|6
|7
|17
|22
|44
|25
|17
|Kayserispor
|30
|4
|11
|15
|21
|57
|23
|18
|Karagümrük
|30
|5
|5
|20
|27
|53
|20