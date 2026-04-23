23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
1-3
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
3-0
23 Nisan
Levante-Sevilla
2-0
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
0-073'
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
0-09'
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
0-0
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
1-038'
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
0-0DA
23 Nisan
Casa Pia-Braga
0-180'
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
2-2
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
1-1
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
1-281'
23 Nisan
VfB Stuttgart-Freiburg
0-1DA

Ernest Muçi'den sakatlık süreci için açıklama!

Trabzonspor'un Arnavut yıldızı Ernest Muçi, Samsunspor maçı sonrası konuştu.

calendar 23 Nisan 2026 22:01 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2026 22:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'un Arnavut yıldızı Ernest Muçi, Samsunspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Mücadelenin zorluk derecesine dikkat çeken Muçi, iyi bir rakibe karşı oynadıklarını belirterek, "Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Bu tür aşamalarda her maç zor oluyor ve iyi bir takıma karşı oynadık. Burada oynamak kolay değil ama takım adına çok mutluyum. Çok önemli bir maçtı. Yarı finaldeyiz. Yarı finali de kazanmak ve oradan da finale gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaşadığı sakatlık sürecine de değinen 23 yaşındaki oyuncu, "Ufak bir sakatlığım olmuştu. Bir iki hafta yürüyemedim bile ve benim için zordu ama gün gün daha iyi hissediyorum. Artık yavaş yavaş dakikalarım da artmaya başladı. Daha fazla süre alarak daha fazla takıma yardımcı olmak istiyorum." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
