23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
1-3
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
3-0
23 Nisan
Levante-Sevilla
2-0
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
0-074'
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
0-010'
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
0-0
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
1-039'
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
0-0DA
23 Nisan
Casa Pia-Braga
0-181'
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
2-2
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
1-1
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
1-282'
23 Nisan
VfB Stuttgart-Freiburg
0-1DA

Ertuğrul Doğan'dan Andre Onana için açıklama!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Manchester United'dan kiraladıkları Andre Onana'nın geleceğiyle ilgili konuştu.

23 Nisan 2026 22:35
Ertuğrul Doğan'dan Andre Onana için açıklama!
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kupadaki Samsunspor maçının ardından 61 Saat'e açıklamalarda bulundu.

Doğan, "Gayet mutluyuz. Oyuncularımızı ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun, önümüze bakacağız." dedi.

Ertuğrul Doğan, Samsunspor karşısında 3 penaltı kurtaran Andre Onana'nın geleceğiyle ilgili, "Onana'nın zaten kariyeri belli. Biz kendisini seviyoruz. Daha önce de söylemiştim. Kendi kariyeri ile ilgili belli bir planlaması var. Şartlar oluşursa kalmasını istiyoruz. Son karar Onana'nın olacak. Hep söylüyorum 3-4 yıllık bir planlamadan her zaman bahsediyoruz. Bu takıma inanılması lazım. Takıma destek olsunlar." diye konuştu.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
