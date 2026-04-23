Ertuğrul Doğan'dan Andre Onana için açıklama!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kupadaki Samsunspor maçının ardından 61 Saat'e açıklamalarda bulundu.
Doğan, "Gayet mutluyuz. Oyuncularımızı ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun, önümüze bakacağız." dedi.
Ertuğrul Doğan, Samsunspor karşısında 3 penaltı kurtaran Andre Onana'nın geleceğiyle ilgili, "Onana'nın zaten kariyeri belli. Biz kendisini seviyoruz. Daha önce de söylemiştim. Kendi kariyeri ile ilgili belli bir planlaması var. Şartlar oluşursa kalmasını istiyoruz. Son karar Onana'nın olacak. Hep söylüyorum 3-4 yıllık bir planlamadan her zaman bahsediyoruz. Bu takıma inanılması lazım. Takıma destek olsunlar." diye konuştu.
