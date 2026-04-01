23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
1-3
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
3-0
23 Nisan
Levante-Sevilla
2-0
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
1-0
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
1-185'
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
0-0
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
6-1
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
2-0
23 Nisan
Casa Pia-Braga
0-1
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
2-2
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
1-1
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
1-2
23 Nisan
VfB Stuttgart-Freiburg
1-1114'

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın yeni hocası açıklandı

Suudi Arabistan Milli Futbol Takımı'nın başına Georgios Donis getirildi.

calendar 24 Nisan 2026 00:13
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Suudi Arabistan Milli Futbol Takımı'nda Herve Renard'dan boşalan teknik direktörlük görevine Georgios Donis getirildi.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, 56 yaşındaki Yunan teknik adam Donis ile Temmuz 2027'ye kadar sözleşme imzalandı.

Ülkesinde AEK, PAOK, Panathinaikos gibi ekipleri çalıştıran Donis, Suudi Arabistan'ın Al Hilal, Al Wehda, Al Fateh ve Al Khaleej takımlarında görev yaptı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alacak Suudi Arabistan, H Grubu'nda İspanya, Yeşil Burun Adaları ve Uruguay ile mücadele edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
