Avrupa şampiyonu milli halterci Yusuf Fehmi Genç yurda döndü

Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 71 kiloda 2 altın ve 1 bronz madalya kazanan milli halterci Yusuf Fehmi Genç, yurda döndü.



Şampiyonanın ardından Ankara'ya dönen Yusuf Fehmi Genç, Esenboğa Havalimanı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesini en iyi şekilde temsil ettiğine inandığını belirtti.



Altın madalyasını Türkiye'ye armağan eden Yusuf Fehmi, "Ülkemi güzel bir şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum. İstiklal Marşı'mızı orada okutmak farklı bir gururdu. Güzel bir çalışma sergiledik. Önce Antalya'da sonra Ankara'da 1-2 aylık kamplarımız oldu. Güzel bir şekilde hazırlandık. Temennim Avrupa rekoru kırmaktı ama kıramadım, son hakkım maalesef geçersiz oldu. Artık sıkletler de değişti. Son sıkletimde son Avrupa şampiyonu ben oldum. Şimdi önümüzde 75 kiloda Akdeniz Oyunları ve Dünya Şampiyonası'na hazırlanacağım. O yüzden hız kesmeden antrenmanlara devam etmem gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Asıl hedeflerinin 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları olduğunu dile getiren milli sporcu, kota sürecinin zorlu geçeceğini vurgulayarak, "2028 Los Angeles Olimpiyatları için çalışmalarımız başlıyor. Çin'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası da kota müsabakası olacak. Artık sistem de değişti. Beş kota maçı olacak, beşinin ortalaması alınacak. Yani her yarışmada en iyi performansı sergilemek gerekiyor. Bizi zorlu bir dönem bekliyor. Biz elimizden gelen mücadeleyi verip ülkemizi, bayrağımızı, milletimizi, devletimizi uluslararası arenalarda temsil etmeye devam edeceğiz. Devletimiz, milletimiz var olduğu sürece biz de var olmaya çalışacağız." diye konuştu.



