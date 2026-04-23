23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
0-0105'
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
1-020'
23 Nisan
Levante-Sevilla
1-0DA
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
0-03'
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
22:30
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
0-063'
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
22:00
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
21:30
23 Nisan
Casa Pia-Braga
0-06'
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
2-2
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
1-1
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
0-05'
23 Nisan
VfB Stuttgart-Freiburg
21:45

Avrupa şampiyonu milli halterci Yusuf Fehmi Genç yurda döndü

Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 71 kiloda 2 altın ve 1 bronz madalya kazanan milli halterci Yusuf Fehmi Genç, yurda döndü.

calendar 23 Nisan 2026 19:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Avrupa şampiyonu milli halterci Yusuf Fehmi Genç yurda döndü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 71 kiloda 2 altın ve 1 bronz madalya kazanan milli halterci Yusuf Fehmi Genç, yurda döndü. 

Şampiyonanın ardından Ankara'ya dönen Yusuf Fehmi Genç, Esenboğa Havalimanı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesini en iyi şekilde temsil ettiğine inandığını belirtti.

Altın madalyasını Türkiye'ye armağan eden Yusuf Fehmi, "Ülkemi güzel bir şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum. İstiklal Marşı'mızı orada okutmak farklı bir gururdu. Güzel bir çalışma sergiledik. Önce Antalya'da sonra Ankara'da 1-2 aylık kamplarımız oldu. Güzel bir şekilde hazırlandık. Temennim Avrupa rekoru kırmaktı ama kıramadım, son hakkım maalesef geçersiz oldu. Artık sıkletler de değişti. Son sıkletimde son Avrupa şampiyonu ben oldum. Şimdi önümüzde 75 kiloda Akdeniz Oyunları ve Dünya Şampiyonası'na hazırlanacağım. O yüzden hız kesmeden antrenmanlara devam etmem gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Asıl hedeflerinin 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları olduğunu dile getiren milli sporcu, kota sürecinin zorlu geçeceğini vurgulayarak, "2028 Los Angeles Olimpiyatları için çalışmalarımız başlıyor. Çin'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası da kota müsabakası olacak. Artık sistem de değişti. Beş kota maçı olacak, beşinin ortalaması alınacak. Yani her yarışmada en iyi performansı sergilemek gerekiyor. Bizi zorlu bir dönem bekliyor. Biz elimizden gelen mücadeleyi verip ülkemizi, bayrağımızı, milletimizi, devletimizi uluslararası arenalarda temsil etmeye devam edeceğiz. Devletimiz, milletimiz var olduğu sürece biz de var olmaya çalışacağız." diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.