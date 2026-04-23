Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 71 kiloda 2 altın ve 1 bronz madalya kazanan milli halterci Yusuf Fehmi Genç, yurda döndü.
Şampiyonanın ardından Ankara'ya dönen Yusuf Fehmi Genç, Esenboğa Havalimanı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesini en iyi şekilde temsil ettiğine inandığını belirtti.
Altın madalyasını Türkiye'ye armağan eden Yusuf Fehmi, "Ülkemi güzel bir şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum. İstiklal Marşı'mızı orada okutmak farklı bir gururdu. Güzel bir çalışma sergiledik. Önce Antalya'da sonra Ankara'da 1-2 aylık kamplarımız oldu. Güzel bir şekilde hazırlandık. Temennim Avrupa rekoru kırmaktı ama kıramadım, son hakkım maalesef geçersiz oldu. Artık sıkletler de değişti. Son sıkletimde son Avrupa şampiyonu ben oldum. Şimdi önümüzde 75 kiloda Akdeniz Oyunları ve Dünya Şampiyonası'na hazırlanacağım. O yüzden hız kesmeden antrenmanlara devam etmem gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Asıl hedeflerinin 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları olduğunu dile getiren milli sporcu, kota sürecinin zorlu geçeceğini vurgulayarak, "2028 Los Angeles Olimpiyatları için çalışmalarımız başlıyor. Çin'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası da kota müsabakası olacak. Artık sistem de değişti. Beş kota maçı olacak, beşinin ortalaması alınacak. Yani her yarışmada en iyi performansı sergilemek gerekiyor. Bizi zorlu bir dönem bekliyor. Biz elimizden gelen mücadeleyi verip ülkemizi, bayrağımızı, milletimizi, devletimizi uluslararası arenalarda temsil etmeye devam edeceğiz. Devletimiz, milletimiz var olduğu sürece biz de var olmaya çalışacağız." diye konuştu.
Avrupa şampiyonu milli halterci Yusuf Fehmi Genç yurda döndü
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Oosterwolde'ye Ferdi Kadıoğlu'na attığı yorum için tepki!
-
9
Fenerbahçe'den TFF'ye Osimhen başvurusu!
-
8
Victor Osimhen'den Günay Güvenç için paylaşım!
-
7
Galatasaray'ın TFF kararına Fenerbahçe'den jet yanıt
-
6
Nuri Şahin'den Arda Güler itirafı; "Dortmund'a istedim"
-
5
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı!
-
4
Derbi öncesi sosyal medyada savaş: Galatasaray & Fenerbahçe
-
3
Arda Güler sakatlandı: Dünya Kupası tehlikesi
-
2
Galatasaray'dan TFF Kararı!
-
1
Ahmet Çakar'dan Yasin Kol ve Halil Umut Meler tepkisi
- 21:01 Galatasaray MCT Technic, erteleme maçında kazandı
- 20:57 Nesrin Baş, Avrupa şampiyonu oldu
- 20:16 Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe ve Galatasaray mesajı
- 20:11 Milli güreşçi Tuba Demir, Avrupa üçüncüsü oldu
- 20:09 Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz'dan gümüş madalya!
- 19:59 Yaya Toure'den Galatasaray için yeni paylaşım!
- 19:40 EuroLeague'de en iyi savunma oyuncusu Alpha Diallo oldu
- 19:39 Beşiktaş - Alanyaspor: 11'ler
- 19:36 Avrupa şampiyonu milli halterci Yusuf Fehmi Genç yurda döndü
- 19:36 Elvira Süleyman Kamaloğlu, kadınlarda finale yükseldi
- 19:29 Rıza Kayaalp'e başkentte coşkulu karşılama
- 19:21 Sadettin Saran'dan Yasin Kol ve Galatasaray yanıtı
- 19:16 Galatasaray'da veda gelişmesi: Singo
- 19:09 Atletico Madrid'de Griezmann yerine Brandt
- 18:17 Trabzonspor'a iki kötü haber!
- 18:05 Arda Turan'ın Shakhtar'ı durmuyor! Fark 6'ya çıktı
- 17:48 Samsunspor-Trabzonspor: 11'ler
- 17:41 Athletic Bilbao'da Terzic ile sözlü anlaşma!
- 17:39 Wade Baldwin'den EuroLeague'e tepki!
- 17:31 Fenerbahçe'den derbi öncesi sürpriz hamle!
- 17:24 İtalyan basınından Dünya Kupası iddiasına tepki!
- 17:24 Trabzonspor'a Arseniy Batagov şoku!
- 17:11 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter şartı ortaya çıktı
- 17:10 Beşiktaş için Issa Doumbia iddiası!
- 16:53 Avrupa Şampiyonu Rıza Kayaalp, yurda döndü
- 16:38 Ukrayna Milli Takımı'nda Sergiy Rebrov dönemi bitti
- 16:29 Fenerbahçe'den TFF'ye Osimhen başvurusu!
- 16:24 Mebude: "Güzel bir gösteri sunmaya çalışıyorum"
- 16:20 VakıfBank Voleybol takımı kahvaltıda buluştu
- 16:18 Zeynep Sönmez, Madrid Açık'ta çiftlerde ikinci turda
- 16:04 Balıkesir Play-Off'un ilk sınavında
- 15:26 Glint Manisa Basket'in konuğu Fenerbahçe Beko!
- 15:23 Derbi öncesi sosyal medyada savaş: Galatasaray & Fenerbahçe
- 15:22 Bursaspor taraftarıyla Süper Ligi geride bıraktı!
- 15:14 Barcelona'da Lamine Yamal sezonu kapattı
- 15:10 Serdal Adalı'dan 23 Nisan mesajı!
- 15:03 MHK'den 1. Lig maçlarına 2 kadın hakem ataması!
- 14:29 Fenerbahçe'ye derbi öncesi büyük müjde: Asensio!
- 14:23 Alperi Onar: "4 kupa hedefiyle yola çıktık, 4'ünü de kazandık"
- 14:14 Emma Meesseman: "Galatasaray ile final oynamak özeldi"
- 14:11 Arda Güler sakatlandı: Dünya Kupası tehlikesi
- 13:58 Trabzonspor Basket'ten Royce Hamm Jr: "Hedefimiz şampiyonluk"
- 13:58 Dursun Özbek: "Aslantepe, Galatasaray'ın geleceğidir"
- 13:49 Milli atlet Öykü Ceylin'in hedefi Avrupa'da ilk madalya!
- 13:47 Karadeniz Ereğli Belediyespor, 46 yıllık tarihinde "ilki" başarmak istiyor
- 13:41 Galatasaray'ın TFF kararına Fenerbahçe'den jet yanıt
- 13:38 EuroLeague'de son play-off bileti sahibini buluyor
- 13:30 Ahmet Çakar'dan Yasin Kol ve Halil Umut Meler tepkisi
- 13:18 Derbilerin "skor yükü" yabancılarda
- 13:13 Kayserispor'dan 38 TL'ye bilet kararı!
- 13:01 Dzeko'nun kararı bekleniyor, Schalke'de gündem Weghorst
- 12:57 Miami Heat kadro yapılanmasına hazırlanıyor
- 12:56 Kerr karar aşamasında, medya seçeneği de gündemde
- 12:55 "Reaves'in dönüşü, Doncic'ten daha yakın" iddiası
- 12:54 Wembanyama'nın 3. maç için durumu belirsiz
- 12:53 Brooks'tan SGA'e eleştiri: "Bu kadar da flop yapılmaz..."
- 12:51 Jalen Williams'ın sakatlığı Thunder'ı endişelendirdi
- 12:51 Keldon Johnson, Yılın Altıncı Adamı seçildi
- 12:47 Süper Lig'de "İstanbul derbileri" haftası!
- 12:44 Galatasaray'dan TFF Kararı!
Atletico Madrid'de Griezmann yerine Brandt
Athletic Bilbao'da Terzic ile sözlü anlaşma!
Barcelona'da Lamine Yamal sezonu kapattı
Arda Güler sakatlandı: Dünya Kupası tehlikesi
Nuri Şahin'den Arda Güler itirafı; "Dortmund'a istedim"
Barcelona kazandı ama Yamal'ı kaybetti!
Manchester City lider oldu, Burnley küme düştü!
PSG'den ligde rahat galibiyet!
Chelsea'de 114 yıl sonra kötü tablo: Ayrılık açıklandı!
Tottenham'dan kriz hamlesi: Psikolog aranıyor
