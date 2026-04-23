23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
18:45
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
20:45
23 Nisan
Levante-Sevilla
20:00
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
21:00
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
22:30
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
19:45
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
22:00
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
21:30
23 Nisan
Casa Pia-Braga
21:00
22 Nisan
Torpedo Moscow-Nizhny Novgorod
0-0IPT
23 Nisan
Akron Togliatti-Dynamo Makhachkala
17:30
23 Nisan
FK Akhmat-Baltika
19:45
23 Nisan
S. Moskova-FC Krasnodar
19:45
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
19:00
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
19:00
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
21:00

Alperi Onar: "4 kupa hedefiyle yola çıktık, 4'ünü de kazandık"

Fenerbahçe Opet kaptanı Alper Onar, açıklamalarda bulundu.

calendar 23 Nisan 2026 14:23
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Alperi Onar: '4 kupa hedefiyle yola çıktık, 4'ünü de kazandık'
3'üncü kez EuroLeague şampiyonu olan Fenerbahçe Opet'in 30 yaşındaki basketbolcusu Alperi Onar, açıklamalarda bulundu.

EuroLeague'de şampiyonluğa ulaştıkları için mutluluğunu dile getiren Alperi Onar, "Çok mutlu ve gururluyuz. Taraftarımıza, kulübümüze 3'üncü EuroLeague şampiyonluğumuzu, kupamızı getirdik. Gerçekten çok mutluyuz" sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe Opet forması giyen Alperi Onar, "Sezon gerçekten uzun ve güzeldi. Biz 4 kupa hedefiyle yola çıktık, 4'ünü de müzemize getirdik. O yüzden çok mutlu ve gururluyuz. Bence hiçbirimizin kolay kolay unutabileceği bir sezon değil. Bıraktıktan sonra bile yine bu sezonu hatırlayacağız. Çok özeldi" dedi.

'4 KUPA HEDEFİYLE YOLA ÇIKTIK, 4'ÜNÜ DE MÜZEMİZE GETİRDİK'

Alperi Onar, sezona 4 kupa hedefiyle başladıklarını ve bunu başardıkları için unutamayacakları bir sene olduğunu dile getirdi. 30 yaşındaki basketbolcu, "Sezon gerçekten uzun ve güzeldi. Biz 4 kupa hedefiyle yola çıktık, 4'ünü de müzemize getirdik. O yüzden çok mutlu ve gururluyuz. Tabii ki zorlu anlar oldu. Sezonda iniş-çıkışlar, sakatlıklar oldu. Bunların hepsini güzel bir yönde idare edebildik ve bir arada kalabildik çoğunlukla. Eksiklerimize odaklanmaktansa sahaya kendi basketbolumuzu, kendi çalıştıklarımızı yansıtabildik. Bizim için çok değerli ve önemli bir sezondu. Bence hiçbirimizin kolay kolay unutabileceği bir sezon değil. Bıraktıktan sonra bile yine bu sezonu hatırlayacağız. Çok özeldi. Çok mutluyuz çünkü 4 kupa da müzemizde" ifadelerini kullandı.

'GALATASARAY'I YENEREK EUROLEAGUE KUPASINI ÜLKEMİZE GETİRMEK BENCE TARAFTARIMIZI ÇOK MUTLU ETMİŞTİR'

EuroLeague finalinde Galatasaray'ı yenmelerinin taraftarı çok mutlu ettiğini belirten Alperi, "Derbi maçları herhangi bir maç olsa bile ekstra motivasyonla çıktığınız maçlardır. Hem EuroLeague finali hem de derbi olması bizim için heyecan ve mutluluk vericiydi. Hem derbi galibiyeti hem de derbi finalinde Galatasaray'ı yenerek EuroLeague kupasını ülkemize getirmek bence taraftarımızı çok mutlu etmiştir. Bu kupa onlara armağan olsun" dedi.

'ŞANSSIZ SAKATLIKLAR YAŞADIM'

Sezonun son bölümünde yaşadığı sakatlıklara değinen Alperi Onar, "Ben aslında sezona çok iyi girdim ama çok şanssız sakatlıklar yaşadım. Hem parmak hem kafa kırığı. Sonlara doğru maalesef sahada çok yer alamadım. Takım arkadaşlarım bence durumu çok güzel bir şekilde idare ettiler ve inanılmaz bir basketbol oynadılar. Onun için çok mutluyum" sözlerini kullandı.

Gelecek sezonki hedeflerinden bahseden Alperi, "Tabii ki her sene olduğu gibi hangi kupa varsa onu kazanmak için sezona başlamak" sözlerini sarf etti.

'4 KUPAMIZI ONLARA ARMAĞAN EDİYORUM'

Bu sezon kazandıkları 4 kupayı da taraftara armağan eden Alperi, "Onlara çok teşekkür ediyoruz. Her maçımızda; kolay veya zor, final veya değil bizim yanımızda oldular. Desteklerini her zaman hissettik. Her zaman da yanımızda olacaklarını biliyoruz. Onlara çok teşekkür ediyorum ve 4 kupamızı onlara armağan ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
