22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
0-2
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
2-2
22 Nisan
Burnley-M.City
0-1
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
3-2
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
0-1
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
1-0
22 Nisan
PSG-Nantes
3-0
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
4-1

Victor Osimhen'den Günay Güvenç için paylaşım!

Galatasaray'da Gençlerbirliği maçında en çok konuşulan isim olan Günay Güvenç'e, Victor Osimhen destek verdi.

calendar 23 Nisan 2026 00:44 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2026 01:09
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ne kaybederek elendiği çeyrek final maçında sahalara geri dönen Victor Osimhen, sosyal medya hesabından Günay Güvenç için paylaşım yaptı.

Maçta protesto edilen ve ağlayan Günay Güvenç'e destek veren Osimhen, takımın arkadaşına sahip çıktı.

Victor Osimhen, Günay Güvenç için yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Günay Güvenç'in yanındayız. Tek bir an bir futbolcuyu tanımlamaz; hatalar futbolun bir parçasıdır. Bu hatalar, onun takıma kattığı çabanın, bağlılığın ve tutkunun asla önüne geçemez.

Futbol inişler ve çıkışlarla dolu bir oyundur; asıl önemli olan, bu anlara nasıl tepki verdiğimiz ve birbirimize nasıl destek olduğumuzdur.

Taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ederiz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
