23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
0-045'
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
20:45
23 Nisan
Levante-Sevilla
20:00
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
21:00
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
22:30
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
19:45
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
22:00
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
21:30
23 Nisan
Casa Pia-Braga
21:00
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
1-131'
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
0-132'
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
21:00
23 Nisan
VfB Stuttgart-Freiburg
21:45

Arda Turan'ın Shakhtar'ı durmuyor! Fark 6'ya çıktı

Ukrayna Premier Lig'de lider Shakhtar Donetsk, deplasmanda Zorya Luhansk'ı 2-1 mağlup etti. Arda Turan'ın öğrencileri, bitime 6 hafta kala zirvede puan farkını 6'ya yükseltti.

23 Nisan 2026 18:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Ukrayna Premier Lig'de 21. haftanın erteleme maçında, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Zorya Luhansk ile karşı karşıya geldi.

Valeriy Lobanovskyi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Shakhtar Donetsk, 2-1'lik skorla kazandı.

Ev sahibi ekip, henüz 2. dakikada Prosper Obah'ın golüyle öne geçti. Zorya Luhansk, 51. dakikada Navin Malysh ile eşitliği sağladı. Karşılaşmada son sözü ise 82. dakikada penaltıdan Artem Bondarenko söyledi.

Bu sonucun ardından Shakhtar Donetsk puanını 57'ye yükselterek en yakın rakibiyle arasındaki farkı 6'ya çıkardı. Zorya Luhansk ise 32 puanda kaldı.

Arda Turan'ın öğrencileri ligde bir sonraki maçta Kudrivka deplasmanına konuk olacak. Zorya Luhansk ise Veres Rivne'yi sahasında ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
