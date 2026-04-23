Athletic Bilbao'da Terzic ile sözlü anlaşma!

Athletic Bilbao, sezon sonunda görevinden ayrılacak teknik direktör Ernesto Valverde yerine yeni teknik direktörünü arıyor.



TERZIC İLE SÖZLÜ ANLAŞMA



İspanyol ekibi için Edin Terzic ve anlaşma iddiası gündeme geldi. Matteo Moretto'nun haberine göre, Athletic Bilbao, daha önce de gündeme gelen ve göreve sıcak bakan Edin Terzic ile sözlü anlaşma sağladı. Terzic'in İspanyol ekibine imza atmaya hazır olduğu öne sürüldü.



Athletic Bilbao'da sezonun sona ermesi ve Ernesto Valverde'nin görevinden ayrılmasıyla yeni teknik direktörün netleşmesi bekleniyor.



İKİ YILDIR GÖREV ALMADI



2022-2024 yılları arasında Borussia Dortmund'da görev alan Edin Terzic, Alman ekibinden ayrıldığından bu yana herhangi bir takımda görev almadı.



