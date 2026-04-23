23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
18:45
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
20:45
23 Nisan
Levante-Sevilla
20:00
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
21:00
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
22:30
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
19:45
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
22:00
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
21:30
23 Nisan
Casa Pia-Braga
21:00
22 Nisan
Torpedo Moscow-Nizhny Novgorod
0-0IPT
23 Nisan
Akron Togliatti-Dynamo Makhachkala
17:30
23 Nisan
FK Akhmat-Baltika
19:45
23 Nisan
S. Moskova-FC Krasnodar
19:45
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
19:00
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
19:00
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
21:00

Sergen Yalçın'dan Alanyaspor uyarısı: "Kalitenizi gösterin"

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, oyuncularını Alanyaspor maçının zorluğuna karşı uyararak fiziksel mücadelede güçlü olup fırsatları iyi değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı.

23 Nisan 2026 09:59
Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın'dan Alanyaspor uyarısı: 'Kalitenizi gösterin'
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Tüpraş Stadı'nda Corendon Alanyaspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yaptı.

Deneyimli teknik adam, takımını son derece önemli bir maça çıkacakları konusunda uyardı.

Yalçın'ın, futbolcularından Samsunspor deplasmanında alınan mağlubiyeti geride bırakmalarını istediği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının, "Samsun'da özellikle ikinci yarıda rakibin sert ve temaslı oyununa karşılık veremedik. İlk yarıda gol bulabilseydik skor çok farklı olabilirdi. Alanyaspor da benzer şekilde fiziksel oynayan bir ekip. Bu nedenle ikili mücadelelerde üstün olmalı ve gol fırsatlarında daha etkili davranmalıyız" dediği belirtildi.

"KALİTENİZİ GÖSTERİN"

Öte yandan Sergen Yalçın, sezonun ilk yarısında deplasmanda yenildikleri Alanyaspor ile ikinci karşılaşmada berabere kaldıklarını da hatırlattı. Akdeniz temsilcisinin ligdeki son altı maçta yalnızca bir kez kaybettiğine dikkat çeken Yalçın'ın, "Bizi zor bir mücadele bekliyor. Maçın başından sonuna kadar kendi oyunumuzu sahaya yansıtmalıyız. Kalitenizi gösterin ve bu takımda olmayı hak ettiğinizi kanıtlayın" ifadelerini kullandığı aktarıldı.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
