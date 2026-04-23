Sergen Yalçın'dan Alanyaspor uyarısı: 'Kalitenizi gösterin'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Tüpraş Stadı'nda Corendon Alanyaspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yaptı.
Deneyimli teknik adam, takımını son derece önemli bir maça çıkacakları konusunda uyardı.
Yalçın'ın, futbolcularından Samsunspor deplasmanında alınan mağlubiyeti geride bırakmalarını istediği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının, "Samsun'da özellikle ikinci yarıda rakibin sert ve temaslı oyununa karşılık veremedik. İlk yarıda gol bulabilseydik skor çok farklı olabilirdi. Alanyaspor da benzer şekilde fiziksel oynayan bir ekip. Bu nedenle ikili mücadelelerde üstün olmalı ve gol fırsatlarında daha etkili davranmalıyız" dediği belirtildi.
"KALİTENİZİ GÖSTERİN"
Öte yandan Sergen Yalçın, sezonun ilk yarısında deplasmanda yenildikleri Alanyaspor ile ikinci karşılaşmada berabere kaldıklarını da hatırlattı. Akdeniz temsilcisinin ligdeki son altı maçta yalnızca bir kez kaybettiğine dikkat çeken Yalçın'ın, "Bizi zor bir mücadele bekliyor. Maçın başından sonuna kadar kendi oyunumuzu sahaya yansıtmalıyız. Kalitenizi gösterin ve bu takımda olmayı hak ettiğinizi kanıtlayın" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
