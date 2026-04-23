23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
18:45
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
20:45
23 Nisan
Levante-Sevilla
20:00
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
21:00
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
22:30
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
19:45
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
22:00
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
21:30
23 Nisan
Casa Pia-Braga
21:00
22 Nisan
Torpedo Moscow-Nizhny Novgorod
0-0IPT
23 Nisan
Akron Togliatti-Dynamo Makhachkala
17:30
23 Nisan
FK Akhmat-Baltika
19:45
23 Nisan
S. Moskova-FC Krasnodar
19:45
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
19:00
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
19:00
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
21:00

Serdal Adalı'dan 23 Nisan mesajı!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı paylaştı.

23 Nisan 2026 15:10
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Serdal Adalı'dan 23 Nisan mesajı!
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı mesajla kutladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında başkan Adalı'nın şu ifadelerine yer verildi:

"Bugün; aziz milletimizin egemenliğinin tecelli ettiği makam olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümü olan bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin en parlak sayfalarından birisi olarak tarihteki yerini almıştır. Bu vesileyle Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi bir kez daha saygıyla rahmetle anıyorum. Bu önemli günün Atatürk tarafından çocuklarımıza bayram olarak armağan edilmiş olmasının ayrıcalığını yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı gün, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza duyduğumuz inancın en güçlü simgesidir. Bizler de Beşiktaş camiası olarak, bu özel günün değerlerini yaşatmak ve gelecek nesillere daha güçlü bir miras bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Beşiktaş Ailesi adına; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümünü ve ülkemizdeki çocuklarımız başta olmak üzere tüm dünya çocuklarının ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
