23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
1-3
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
3-0
23 Nisan
Levante-Sevilla
2-0
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
1-0
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
1-182'
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
0-0
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
6-1
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
2-0
23 Nisan
Casa Pia-Braga
0-1
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
2-2
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
1-1
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
1-2
23 Nisan
VfB Stuttgart-Freiburg
1-1111'

El Bilal Toure'den sakatlık itirafı!

Beşiktaş'ın Malili yıldızı El Bilal Toure, Alanyaspor maçının ardından konuştu.

calendar 23 Nisan 2026 23:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın Malili yıldızı El Bilal Toure, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadelenin önemine dikkat çeken Toure, "Bizim için çok önemli bir maçtı, güzel bir galibiyet oldu. Kazanmamız gerekiyordu ve iyi çalıştık. Öne geçmemiz gerektiğini biliyorduk ve bunu başardık. Oyunumuza devam ettik ve güzel bir galibiyet aldık. Kazanmamız gereken bir maçı kazandık ve yolumuza devam ettiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı. 

"SÖYLEDİKLERİNİ YAPARAK SAHALARA DÖNDÜM"

Sakatlık sürecine de değinen Malili futbolcu, "Benim için sakatlıktan sonra yavaş yavaş dönmem gereken bir durum vardı. Sağlık ekibimizle koordineli bir şekilde devam ettik. Onların söylediklerini yaparak sahalara döndüm." dedi.

"HEDEFİMİZE ULAŞMAK İSTİYORUZ"

Takım performansına vurgu yapan Toure, "Takım olarak oynadık ve galip gelmemiz gereken bir maçta kazandık. Kalan maçlara odaklanarak hedefimize ulaşmak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.