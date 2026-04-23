El Bilal Toure'den sakatlık itirafı!

Beşiktaş'ın Malili yıldızı El Bilal Toure, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Mücadelenin önemine dikkat çeken Toure, "Bizim için çok önemli bir maçtı, güzel bir galibiyet oldu. Kazanmamız gerekiyordu ve iyi çalıştık. Öne geçmemiz gerektiğini biliyorduk ve bunu başardık. Oyunumuza devam ettik ve güzel bir galibiyet aldık. Kazanmamız gereken bir maçı kazandık ve yolumuza devam ettiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.
"SÖYLEDİKLERİNİ YAPARAK SAHALARA DÖNDÜM"
Sakatlık sürecine de değinen Malili futbolcu, "Benim için sakatlıktan sonra yavaş yavaş dönmem gereken bir durum vardı. Sağlık ekibimizle koordineli bir şekilde devam ettik. Onların söylediklerini yaparak sahalara döndüm." dedi.
"HEDEFİMİZE ULAŞMAK İSTİYORUZ"
Takım performansına vurgu yapan Toure, "Takım olarak oynadık ve galip gelmemiz gereken bir maçta kazandık. Kalan maçlara odaklanarak hedefimize ulaşmak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|30
|22
|5
|3
|69
|23
|71
|2
|Fenerbahçe
|30
|19
|10
|1
|68
|30
|67
|3
|Trabzonspor
|30
|19
|8
|3
|57
|32
|65
|4
|Beşiktaş
|30
|16
|7
|7
|54
|36
|55
|5
|Başakşehir
|30
|13
|9
|8
|48
|31
|48
|6
|Göztepe
|30
|12
|12
|6
|37
|27
|48
|7
|Samsunspor
|30
|10
|12
|8
|36
|39
|42
|8
|Rizespor
|30
|9
|10
|11
|41
|42
|37
|9
|Konyaspor
|30
|9
|10
|11
|38
|41
|37
|10
|Gaziantep FK
|30
|9
|10
|11
|41
|49
|37
|11
|Kocaelispor
|30
|9
|9
|12
|25
|34
|36
|12
|Alanyaspor
|30
|6
|15
|9
|35
|35
|33
|13
|Kasımpaşa
|30
|7
|10
|13
|29
|41
|31
|14
|Antalyaspor
|30
|7
|7
|16
|30
|49
|28
|15
|Gençlerbirliği
|30
|6
|7
|17
|29
|44
|25
|16
|Eyüpspor
|30
|6
|7
|17
|22
|44
|25
|17
|Kayserispor
|30
|4
|11
|15
|21
|57
|23
|18
|Karagümrük
|30
|5
|5
|20
|27
|53
|20