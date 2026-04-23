Rıza Kayaalp'e başkentte coşkulu karşılama

Rıza Kayaalp, Arnavutluk'ta düzenlenen organizasyonun ardından grekoromen milli takımıyla birlikte önce İstanbul'a daha sonra Esenboğa Havalimanı'na indi.
Milli güreşçiyi başkentte ailesi, sevenleri, ASKİ Spor Kulübü sporcuları ve Avrupa şampiyonu milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Türk bayrakları ve mehter takımı eşliğinde karşıladı.
Zorlu bir şampiyona geçirdiğini aktaran Rıza Kayaalp, milli takım arkadaşlarının kendisini gururlandırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bu şampiyonanın benim için en büyük önemi, kırılmaz denilen bir rekoru kırmaktı. Allah'a şükürler olsun 13. kez bu zafere ulaştım. 15. kez final yapıp 13. kez Avrupa şampiyonu olarak grekoromen gibi zor bir branşta bunu elde eden ilk güreşçi olarak tarihe geçmek, ülkemizi temsil etmek beni çok mutlu etti ve emeklerimin karşılığını da almış oldum. Aslında çıkıp güreşmek kolaydı. 2023'te en son Avrupa şampiyonluğumu kazanmıştım o zaman egale etmiştim. Ondan sonraki süreçte başımdan çok şey geçti. Tabii bu süreçte hiçbir zaman yılmadım. Bıktığımız zamanlar oldu ama bu küçük yavrumun duası beni her zaman tuttu. Ona bir söz vermiştim tekrardan şampiyon olacağım diye. Allah'a şükürler olsun yılmadım. 4-5 aydır da kamplar arasında neredeyse eve ancak birkaç gün uğrayabiliyordum. Çocuklarımdan ayrı kaldım, ailemden ayrı kaldım ama bu rekoru ülkeme kazandırmak için elimden gelen bütün gayreti, çabayı gösterdim. Şükürler olsun."
Rekorun uzun süre bir Türk güreşçide kalacağını belirten Rıza Kayaalp, bundan dolayı mutluluğunu dile getirerek, "Ülkemin de gurur duymasını istiyorum. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Spor Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Kulübümüzün başkanına, bize değer veren, destekleyen bütün antrenörlerimize, idarecilerimize, herkese teşekkür ediyorum. Şampiyonluğumuzu, başarımızı halkımıza ulaştıran değerli basın mensuplarına da çok teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir şampiyonayı geride bıraktık. Zorlu oldu ve özellikle grup aşamasında engellerle karşılaştık ama yılmadık, sükunetimizi koruduk. Finale kaldık, finalde de gerekeni yaparak motive olmuş bir şekilde şükürler olsun zafere ulaştık." ifadelerini kullandı.
23 NİSAN MESAJI
Kızı Ay Vera ile birlikte açıklamalarda bulunan Rıza Kayaalp, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Daha önce 23 Nisan gününde de şampiyonluk yaşadığını hatırlatan Kayaalp, "Her sene bu aylar gelince marttan itibaren hatırlatmalar geliyor. Öncelikle bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Hatta dünya çocuklarının bayramını kutluyorum, sonuçta dünyaya armağan edilmiş bir bayram. Bizim burada vereceğimiz tek mesaj; çocukların ağlamaması, çocukların ölmemesi, savaşlarda mağdur olmaması. Biz kendi çocuklarımızı şu an kucağımıza alıyoruz, onlara sahip çıkıyoruz ama televizyonlardan savaşlarda yaralanan, sakatlanan, ölen çocukları görünce de içimiz parçalanıyor. İnşallah dünyanın çocuklar için daha güzel bir yer olmasını diliyorum." diye konuştu.
"RIZA ABİYLE BİR GÜN ARAYLA YARIŞARAK PEŞE ŞAMPİYONLUK YAŞADIK"
Avrupa Halter Şampiyonası'nda rekor kırarak şampiyon olan Muhammed Furkan Özbek de karşılama töreninde yer aldı.
Destekçilerine teşekkür ederek sözlerine başlayan Muhammed Furkan, "Rıza abiyle bir gün arayla yarışarak peş peşe şampiyonluk yaşadık. Mutluluğumuz tabii tarifsiz. Abilerimizin açtığı yoldan, onları da örnek alarak aynı şekilde çalışmaya ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımıza da, aynı zamanda Mansur Başkanımıza da teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.
Rıza Kayaalp'e başkentte coşkulu karşılama
2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 13. kez Avrupa şampiyonu olan ve tarihe geçen milli sporcu Rıza Kayaalp, Ankara'da coşkuyla karşılandı.
Rıza Kayaalp, Arnavutluk'ta düzenlenen organizasyonun ardından grekoromen milli takımıyla birlikte önce İstanbul'a daha sonra Esenboğa Havalimanı'na indi.
