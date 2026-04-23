23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
0-0105'
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
1-020'
23 Nisan
Levante-Sevilla
1-0DA
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
0-03'
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
22:30
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
0-063'
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
22:00
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
21:30
23 Nisan
Casa Pia-Braga
0-06'
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
2-2
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
1-1
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
0-05'
23 Nisan
VfB Stuttgart-Freiburg
21:45

Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz'dan gümüş madalya!

Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı.

calendar 23 Nisan 2026 20:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz'dan gümüş madalya!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Evin Demirhan Yavuz, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Başkent Tiran'daki organizasyonun dördüncü gününde Evin Demirhan Yavuz, kadınlar 50 kilo finalinde Ukraynalı Oksana Livach ile karşılaştı. 

Karşılaşmayı 11-0 teknik üstünlükle kazanan Livach üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, Evin gümüş madalya aldı.

Milli güreşçi, Avrupa şampiyonalarındaki madalya sayısını ise 7'ye (1 altın, 3 gümüş, 3 bronz) çıkardı.

Arnavutluk'taki organizasyonda Evin, dün çeyrek finalde Polonyalı Agata Walerzak'ı tuşla, yarı finalde de Rumen Emilia Alina Grigore Vuc'u 6-0 mağlup etmişti.

Final maçının ardından gözyaşlarına hakim olamayan Evin Demirhan Yavuz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Beş aydır çok zor bir süreç geçirdim. Sakatlık yaşadım, bu süreçte babamı kaybettim. Burada altın madalyayı çok istedim. Ama bugün kötü bir performans sergiledim, çok üzgünüm. Asıl istediğim, olimpiyat altın madalyası. Olimpiyat şampiyonluğunu babama armağan etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.