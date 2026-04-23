23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
1-3
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
3-0
23 Nisan
Levante-Sevilla
2-0
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
1-0
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
1-182'
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
0-0
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
6-1
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
2-0
23 Nisan
Casa Pia-Braga
0-1
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
2-2
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
1-1
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
1-2
23 Nisan
VfB Stuttgart-Freiburg
1-1111'

Joao Pereira: "Hak ettiğimiz bir sonuç değildi"

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.

23 Nisan 2026 23:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş'a 3-0 yenilerek elenen Corendon Alanyaspor'da teknik direktörü Joao Pereira, sonucun hak ettikleri şekilde olmadığını söyledi. 

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pereira, "Bugün hayalimiz sona erdi. Kasımpaşa maçına göre daha iyi performans gösterdik. Bugün ikinci gole kadar mücadele ettik. Kasımpaşa maçında baskılardan çıkamamıştık. Bu maçta bazı bölümlerde bunu başarabildik. Üçüncü bölgede daha agresif olmamız gerekiyordu. Devrede bazı şeyleri değiştirdik. İkinci yarıda 25 dakika oyunun hakimi bizdik. Beşiktaş'a zorluk çıkardığımızı düşünüyorum. 25 dakika top bizde kaldığı içi taraftar ıslıklamaya başlamıştı. İkinci golle birlikte ümitlerimizi yitirdik. Golle ilgili olarak futbolda böyle şeylerin olduğunu söyleyebilirim ama 3-0 hak ettiğimiz bir sonuç değildi." diye konuştu.

Risk alma konusunda net olamadıklarını anlatan Pereira, şunları kaydetti:

"Çeyrek final maçında bir hatayla kaybederseniz eleniyorsunuz. Risk alma konusunda net olamıyorsunuz. Bizim mantalitemiz her takımla kafa kafaya mücadele etmek. Bu iyi performansı başka takımlara gösteremiyoruz. Bu da benim hatam. Çözüm bulamadım ama her gün çözüm bulmayı deniyorum. Kaybetmekten nefret eden biriyim. Çocuklarımla oynarken bile kazanmalarına izin vermiyorum ama kaybedeceksek böyle kaybetmeyi tercih ederim. Oynamak istiyoruz, pozisyon üretiyoruz. Kasımpaşa maçında hiçbir şey gösterememiştik. Bu maçta mantalitemiz değişti, oynamaya çalıştık. 11 oyuncuyla beklemedik."

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
