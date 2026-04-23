23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
1-3
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
3-0
23 Nisan
Levante-Sevilla
2-0
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
0-074'
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
0-010'
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
0-0
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
1-039'
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
0-0DA
23 Nisan
Casa Pia-Braga
0-181'
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
2-2
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
1-1
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
1-282'
23 Nisan
VfB Stuttgart-Freiburg
0-1DA

Fenerbahçe Medicana ilk maçı kazandı, avantajı kaptı

Efeler Ligi play-off 5-6 serisi ilk maçında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda İstanbul Gençlik'i 3-1 mağlup etti.

calendar 23 Nisan 2026 21:43
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe Medicana ilk maçı kazandı, avantajı kaptı
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-6 serisi ilk maçında konuk olduğu İstanbul Gençlik'i 3-1 yendi.

Salon: Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Ramazan Çevik, Uğur Ateş

İstanbul Gençlik: Nevzat Güneş, Yüksel Bıdak, Padar, Sharifi, Yiğit Kaplan, Mejias (Abdulsamet Yalçın, Çağatay Durmuş, Emre Fırat, Caner Çiçekoğlu, Fatih Uğur, Berat Massa)

Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Marttila, Barthelemy (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Gomez, Halit Kurtuluş, Kaan Gürbüz)

Setler: 23-25, 22-25, 25-18, 13-25

Süre: 112 dakika (27, 33, 27, 25)

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
