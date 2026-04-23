Fenerbahçe Medicana ilk maçı kazandı, avantajı kaptı

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-6 serisi ilk maçında konuk olduğu İstanbul Gençlik'i 3-1 yendi.
Salon: Şehit Mustafa Özel
Hakemler: Ramazan Çevik, Uğur Ateş
İstanbul Gençlik: Nevzat Güneş, Yüksel Bıdak, Padar, Sharifi, Yiğit Kaplan, Mejias (Abdulsamet Yalçın, Çağatay Durmuş, Emre Fırat, Caner Çiçekoğlu, Fatih Uğur, Berat Massa)
Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Marttila, Barthelemy (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Gomez, Halit Kurtuluş, Kaan Gürbüz)
Setler: 23-25, 22-25, 25-18, 13-25
Süre: 112 dakika (27, 33, 27, 25)
