23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
0-0105'
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
1-020'
23 Nisan
Levante-Sevilla
1-0DA
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
0-03'
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
22:30
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
0-063'
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
22:00
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
21:30
23 Nisan
Casa Pia-Braga
0-06'
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
2-2
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
1-1
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
0-05'
23 Nisan
VfB Stuttgart-Freiburg
21:45

Elvira Süleyman Kamaloğlu, kadınlarda finale yükseldi

23 Nisan 2026 19:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Elvira Süleyman Kamaloğlu, finale yükseldi.

Başkent Tiran'daki organizasyonun dördüncü gününde kadınlar 53, 57, 62, 65 ve 72 kiloda finalistler belli oldu.

Türkiye'yi 57 kiloda temsil eden Elvira Süleyman Kamaloğlu, elemelerde Macar Tamara Dollak'ı 10-0 teknik üstünlükle, çeyrek finalde de UWW takımından Belaruslu Aryna Dzemchanka Martynava'yı 9-5 yenerek yarı finale çıktı.

Yarı finalde Azerbaycanlı Zhala Aliyeva'yı 6-2 ile geçen Elvira, Avrupa şampiyonalarında üst üste ikinci kez adını finale yazdırdı. Milli güreşçi, altın madalya mücadelesinde yarın akşam seansında Polonyalı Magdalena Urszula Glodek Liszewska ile karşılaşacak.

72 kiloda güreşen dünya şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu, çeyrek finalde Dünya Güreş Birliği (UWW) takımında yer alan Belaruslu Viktoryia Radzkova'yı tuşla mağlup ederek yarı finale çıktı. Polonyalı Wiktoria Choluj ile yaptığı yarı finali 8-2 kaybeden Buse, bronz madalya için mücadele edecek.

Beyza Nur Akkuş, 65 kilo çeyrek finalinde yenildiği UWW takımından Alina Kasabieva'nın finale yükselmesiyle repesaj hakkı kazandı. Beyza Nur, repesaj müsabakasını kazanması halinde bronz madalya için mindere gelecek.

Milli sporcular Zeynep Yetgil (53 kilo) ve Sevim Akbaş (62 kilo) ise ilk maçlarında rakiplerine yenilerek organizasyona veda etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.