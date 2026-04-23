23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
18:45
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
20:45
23 Nisan
Levante-Sevilla
20:00
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
21:00
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
22:30
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
19:45
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
22:00
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
21:30
23 Nisan
Casa Pia-Braga
21:00
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
19:00
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
19:00
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
21:00
23 Nisan
VfB Stuttgart-Freiburg
21:45

Mebude: "Güzel bir gösteri sunmaya çalışıyorum"

Çaykur Rizespor'un futbolcusu Adedire Mebude, açıklamalarda bulundu.

23 Nisan 2026 16:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 25 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un futbolcusu Adedire Mebude, son haftalarda iyi sonuçlar aldıklarını belirterek, "Bu sonuçların devamının gelmesi için bu maçtan da iyi bir sonuç almayı umuyoruz." dedi.

Mebude, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Zecorner Kayserispor maçına hazır olduklarını ifade etti.

İyi bir oyuncu grubuna sahip olduklarını ve Rizespor'a ocak ayında katıldığını anımsatarak şöyle devam etti:

"Ben geldikten sonra iyi ve kötü sonuçlarımız oldu. Açıkçası biz maçlara daha çok konsantre oluyoruz. Maç, maç bakıyoruz. Lig tablosuna çok fazla bakmıyoruz. Zaten o maçları kazandığınız zaman otomatikman ligde yükseliyorsunuz. Biz daha çok değerlendirmemizi böyle yapıyoruz."

Mebude, performansı ve Rizespor'daki durumuyla ilgili yöneltilen soru üzerine şu değerlendirmede bulundu:

"Rizespor'la uzun bir sözleşmem var, bunun neler getireceğini merakla ben de bekliyorum. Şu anda maç maç en iyi performansımı ortaya koymaya çalışıyorum. Rizespor'a olabildiğince faydalı olmaya çalışıyorum. İyi bir oyun ortaya koymaya çalışıyorum ve taraftarlarımıza şov anlamında güzel bir gösteri sunmaya çalışıyorum."

Öte yandan futbolcular ve teknik kadro, antrenman öncesi Türk bayrağı açarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
