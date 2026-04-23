Dzeko'nun kararı bekleniyor, Schalke'de gündem Weghorst

Almanya Bundesliga 2'de sezonun son bölümüne yaklaşılırken şampiyonluk mücadelesi giderek daha da çekişmeli bir hal aldı. Edin Dzeko'nun forma giydiği lider Schalke, 4 hafta kala 61 puanla zirvede yer alıyor. Schalke'yi 58 puanlı Paderborn ve 55 puanlı Elversberg izliyor.



Ara transfer döneminde Schalke'ye katılan ve çıktığı 8 maçta 9 gole doğrudan katkı sağlayan Edin Dzeko'nun geleceği ise henüz kesinleşmiş değil.



Sky Sports'ta yer alan habere göre, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan deneyimli golcünün futbolu bırakma ihtimali gündemde. Böyle bir karar çıkması durumunda, Ajax forması giyen Wout Weghorst'un Schalke'nin forvet adayları arasında olduğu belirtiliyor.



Haberde ayrıca, Weghorst'un da sözleşmesinin yaz aylarında bitecek olması nedeniyle transferin mali açıdan zor olmayabileceği ifade edildi. Hollandalı futbolcunun menajerinin birkaç hafta önce oyuncusunu Schalke'ye önerdiği, ancak Alman kulübünün o dönemde bu teklife sıcak bakmadığı da aktarıldı.



Sezona Serie A ekiplerinden Fiorentina'da başlayan Džeko, İtalyan temsilcisinde 18 maçta 2 gol kaydetmişti. Omzundaki sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan tecrübeli oyuncu, ara transferde geldiği Schalke'de ise 8 karşılaşmada 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.



Daha önce Süper Lig'de kısa bir dönem Beşiktaş forması da giyen Wout Weghorst ise bu sezon Ajax'ta 29 maçta görev alıp 8 gol ve 3 asist üretti.







