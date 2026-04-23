23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
18:45
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
20:45
23 Nisan
Levante-Sevilla
20:00
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
21:00
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
22:30
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
19:45
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
22:00
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
21:30
23 Nisan
Casa Pia-Braga
21:00
22 Nisan
Torpedo Moscow-Nizhny Novgorod
0-0IPT
23 Nisan
Akron Togliatti-Dynamo Makhachkala
17:30
23 Nisan
FK Akhmat-Baltika
19:45
23 Nisan
S. Moskova-FC Krasnodar
19:45
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
19:00
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
19:00
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
21:00

Dzeko'nun kararı bekleniyor, Schalke'de gündem Weghorst

Schalke 04'te sözleşmesi sezon sonunda bitecek Edin Dzeko'nun emeklilik kararı alması durumunda yerine Wout Weghorst transfer listesinde yer alıyor.

23 Nisan 2026 13:01
Almanya Bundesliga 2'de sezonun son bölümüne yaklaşılırken şampiyonluk mücadelesi giderek daha da çekişmeli bir hal aldı. Edin Dzeko'nun forma giydiği lider Schalke, 4 hafta kala 61 puanla zirvede yer alıyor. Schalke'yi 58 puanlı Paderborn ve 55 puanlı Elversberg izliyor.

Ara transfer döneminde Schalke'ye katılan ve çıktığı 8 maçta 9 gole doğrudan katkı sağlayan Edin Dzeko'nun geleceği ise henüz kesinleşmiş değil.

Sky Sports'ta yer alan habere göre, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan deneyimli golcünün futbolu bırakma ihtimali gündemde. Böyle bir karar çıkması durumunda, Ajax forması giyen Wout Weghorst'un Schalke'nin forvet adayları arasında olduğu belirtiliyor.

Haberde ayrıca, Weghorst'un da sözleşmesinin yaz aylarında bitecek olması nedeniyle transferin mali açıdan zor olmayabileceği ifade edildi. Hollandalı futbolcunun menajerinin birkaç hafta önce oyuncusunu Schalke'ye önerdiği, ancak Alman kulübünün o dönemde bu teklife sıcak bakmadığı da aktarıldı.

Sezona Serie A ekiplerinden Fiorentina'da başlayan Džeko, İtalyan temsilcisinde 18 maçta 2 gol kaydetmişti. Omzundaki sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan tecrübeli oyuncu, ara transferde geldiği Schalke'de ise 8 karşılaşmada 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Daha önce Süper Lig'de kısa bir dönem Beşiktaş forması da giyen Wout Weghorst ise bu sezon Ajax'ta 29 maçta görev alıp 8 gol ve 3 asist üretti.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
