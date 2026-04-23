Haber Tarihi: 23 Nisan 2026 15:42 -
Güncelleme Tarihi:
23 Nisan 2026 15:42
Samsunspor - Trabzonspor ZTK kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) çeyrek final heyecanı tüm hızıyla devam ederken, gözler Karadeniz'in iki dev çınarının karşı karşıya geleceği o muhteşem derbiye çevrildi! Süper Lig'de fırtınalar estiren Samsunspor ile kupa beyi Trabzonspor, yarı final bileti için kozlarını paylaşıyor. Karadeniz fırtınasının kopacağı bu tarihi eşleşme öncesinde, her iki takımın taraftarları da ekran başına geçmek için hazırlıklarını tamamladı. Arama motorlarında sabahtan bu yana "Samsunspor Trabzonspor ZTK kupa maçı ne zaman? Samsun TS maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz mi yayınlanacak?" sorguları spor sayfalarını kelimenin tam anlamıyla ablukaya almış durumda. İşte Karadeniz derbisinin yayın takvimi ve maçın kilit şifreleri...
Formasını giyip atkısını takan milyonlarca kırmızı-beyazlı ve bordo-mavili taraftar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek olan o dev Karadeniz derbisi saat kaçta başlıyor?
SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR KUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? (23 NİSAN 2026)Kısa, net ve hemen alarm kurduracak o müjdeli cevap: Samsunspor - Trabzonspor ZTK çeyrek final maçı BUGÜN (23 Nisan 2026 Perşembe) akşam saat 18.45'te oynanacaktır!Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nun muhteşem atmosferinde, binlerce coşkulu taraftarın önünde oynanacak olan bu dev mücadelede, hakemin ilk düdüğüyle birlikte yarı final için kıyasıya bir Karadeniz savaşı başlayacak.SAMSUNSPOR - TS MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?Kupa maçlarının o klasikleşen ve taraftarı sevindiren yayın geleneği, Karadeniz derbisinde de bozulmuyor!Samsunspor ile Trabzonspor arasındaki bu kritik çeyrek final mücadelesi, A Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacaktır. Maçı izlemek için herhangi bir ekstra platform aboneliğine ihtiyaç duymadan, televizyonunuzdan veya A Spor'un dijital yayınları üzerinden bu derbi heyecanına ortak olabilirsiniz.DİKKAT: TEK MAÇ ELEME SİSTEMİ! (TELAFİSİ YOK)Bu akşam ekran başına geçecek olan taraftarların bilmesi gereken en hayati kural ise Ziraat Türkiye Kupası statüsünde gizli!ZTK çeyrek final karşılaşmaları "Tek Maç Eleme" usulüne göre oynanmaktadır. Yani bu Karadeniz derbisinin herhangi bir rövanşı (ikinci maçı) Trabzon'da oynanmayacak.90 dakikanın sonunda kazanan takım doğrudan adını yarı finale yazdıracak.
Eğer normal süre beraberlikle (eşitlikle) sonuçlanırsa, maç direkt olarak 15'er dakikalık iki uzatma devresine gidecek. Eşitlik uzatmalarda da bozulmazsa, Karadeniz'in yarı finalistini seri penaltı atışları belirleyecek!Şimdi tüm gözler saat 18.45'e kilitlendi! Bakalım ev sahibi avantajını kullanan Samsunspor mu gülecek, yoksa Karadeniz fırtınası Trabzonspor mu adını bir üst tura yazdıracak?
