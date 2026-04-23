Samsunspor - Trabzonspor ZTK kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Formasını giyip atkısını takan milyonlarca kırmızı-beyazlı ve bordo-mavili taraftar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek olan o dev Karadeniz derbisi saat kaçta başlıyor?

Kısa, net ve hemen alarm kurduracak o müjdeli cevap: Samsunspor - Trabzonspor ZTK çeyrek final maçı BUGÜN (23 Nisan 2026 Perşembe) akşam saat 18.45'te oynanacaktır!

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nun muhteşem atmosferinde, binlerce coşkulu taraftarın önünde oynanacak olan bu dev mücadelede, hakemin ilk düdüğüyle birlikte yarı final için kıyasıya bir Karadeniz savaşı başlayacak.

Kupa maçlarının o klasikleşen ve taraftarı sevindiren yayın geleneği, Karadeniz derbisinde de bozulmuyor!

Samsunspor ile Trabzonspor arasındaki bu kritik çeyrek final mücadelesi, A Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacaktır. Maçı izlemek için herhangi bir ekstra platform aboneliğine ihtiyaç duymadan, televizyonunuzdan veya A Spor'un dijital yayınları üzerinden bu derbi heyecanına ortak olabilirsiniz.

Bu akşam ekran başına geçecek olan taraftarların bilmesi gereken en hayati kural ise Ziraat Türkiye Kupası statüsünde gizli!

ZTK çeyrek final karşılaşmaları "Tek Maç Eleme" usulüne göre oynanmaktadır. Yani bu Karadeniz derbisinin herhangi bir rövanşı (ikinci maçı) Trabzon'da oynanmayacak.

90 dakikanın sonunda kazanan takım doğrudan adını yarı finale yazdıracak.

Eğer normal süre beraberlikle (eşitlikle) sonuçlanırsa, maç direkt olarak 15'er dakikalık iki uzatma devresine gidecek. Eşitlik uzatmalarda da bozulmazsa, Karadeniz'in yarı finalistini seri penaltı atışları belirleyecek!

Şimdi tüm gözler saat 18.45'e kilitlendi! Bakalım ev sahibi avantajını kullanan Samsunspor mu gülecek, yoksa Karadeniz fırtınası Trabzonspor mu adını bir üst tura yazdıracak?