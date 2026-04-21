Haber Tarihi: 21 Nisan 2026 18:50 - Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2026 18:50

Konyaspor Fenerbahçe canlı izle ATV linki

Konyaspor Fenerbahçe maçı ATV yayını | Konyaspor Fenerbahçe maçını Facebook, Twitter, Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Yandex, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak ATV'den canlı izlenebilecek olan Konyaspor Fenerbahçe maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Konyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Konyaspor Fenerbahçe maçı şifresiz maç izleme detayları

Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı ATV yayını! Ziraat  Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor ile Fenerbahçe Konya MEDAŞ Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde bu linke tıklayarak ATV'den izleyebilirsiniz. Ziraat Türkiye Kupası maçlarının adresi ATV ve A Spor'dur. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
2 EKSİK

Fenerbahçe'de 2 isim forma giyemeyecek. Uzun süredir takımdan ayrı kalan Edson Alvarez'in yanı sıra Marco Asensio, TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

KUPADA 3 KEZ KARŞILAŞTILAR

Fenerbahçe ile TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda daha önce 3 kez karşı karşıya geldi. 2002-2003 sezonunda tek maç eleme sistemine göre oynanan mücadelede Konyaspor sahasında 1-0 kazanarak Fenerbahçe'yi kupanın dışına itmişti. İki ekip 2015-2016 sezonunda ise kupa yarı finalinde eşleşti. Çift maç eleme usulüne göre oynanan maçlarda Fenerbahçe ilk müsabakayı deplasmanda 3-0, ikinci karşılaşmayı ise sahasında 2-0 kazanarak finale yükselmeyi başardı.

KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak Ozan Ergün'ün yöneteceği 90 dakikada Murat Altan ve Mustafa Savranlar yardımcı hakem olarak görev yapacak. VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER



Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Nagalo, Adil, Arif, Jevtovic, Melih, Deniz, Bardhi, Muleka, Kramer.

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Oosterwolde, Skriniar, Levent, İsmail, Kante, Musaba, Talisca, Kerem, Cherif



KUPADA ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİLER?

Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçında kazanan takım, adını yarı finale yazdıracak. Kupada C Grubu'nda mücadele eden sarı-lacivertliler; Beşiktaş, Erzurumspor FK, Gaziantep FK, Kocaelispor, Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün yer aldığı grubu ikinci sırada tamamladı. Grupta Beşiktaş, Beyoğlu Yeni Çarşı, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, Beşiktaş'a kaybederken diğer rakiplerini mağlup ederek 9 puan topladı.

 

 

