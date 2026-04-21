21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
20:30
21 Nisan
Brighton-Chelsea
22:00
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
0-012'
21 Nisan
Mallorca-Valencia
0-012'
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
21:30

Manchester United, Southampton'ın genç yıldızını istiyor!

Southampton forması giyen genç yıldız Eli Junior Kroupi, Manchester United'ın transfer listesinde yerini aldı.

calendar 21 Nisan 2026 18:34 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2026 18:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Manchester United'ın, yaklaşan yaz transfer dönemi planlamaları kapsamında Bournemouth forması giyen forvet Eli Junior Kroupi'yi takip ettiği öne sürüldü.

Eli Junior Kroupi, Avrupa futbolunun en dikkat çeken genç forvetlerinden biri olarak öne çıkarken, birçok üst düzey kulübün ilgisini çekmiş durumda.

UNITED'IN ARADIĞI PROFİL

Haberlere göre Manchester United, genç oyuncunun performansını yakından takip ediyor ve olası bir transfer için kulüp içinde değerlendirmeler yapıyor. Kulübün, merkezde oynayabilen ve farklı hücum rollerine uyum sağlayabilen dinamik bir forvet profiline yöneldiği belirtiliyor.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Eli Junior Kroupi, Bournemouth formasıyla çıktığı ilk Premier Lig sezonunda etkili bir performans sergileyerek tüm kulvarlarda 28 maçta 10 gol kaydetti. Fransa ve İngiltere'deki performanslarının ardından piyasa değerinde de son bir yılda önemli bir yükseliş yaşandığı ifade ediliyor.

Bournemouth'a katılmadan önce Ligue 2'de de dikkat çeken genç forvet, 2024/25 sezonunda 22 gol atarak Fransa'nın en yetenekli genç oyuncularından biri olarak kendini kanıtlamıştı. Premier Lig'de de gelişimini sürdürerek hücumda istikrarlı bir grafik çizmeye devam ediyor.

UZUN VADELİ SÖZLEŞMESİ ELİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Bournemouth'un oyuncuyu aktif olarak satmasının beklenmediği, özellikle takım içindeki önemi ve 2030'a kadar süren uzun vadeli sözleşmesi nedeniyle bu tutumun güçlendiği belirtiliyor.

Bu aşamada Manchester United'ın ilgisinin araştırma seviyesinde olduğu ve henüz resmi bir teklifin yapılmadığı ifade ediliyor. Transfer sürecinin, yaz transfer dönemine yaklaştıkça netlik kazanması bekleniyor.

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
