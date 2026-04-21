21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
20:30
21 Nisan
Brighton-Chelsea
22:00
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
0-012'
21 Nisan
Mallorca-Valencia
0-012'
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
21:30

Kerem Kamal, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde grekoromen stil 63 kiloda mücadele eden Kerem Kamal, Gürcü Pridon Abuladze'yi mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

21 Nisan 2026 19:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kerem Kamal, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcu Kerem Kamal, bronz madalyanın sahibi oldu.

Başkent Tiran'daki organizasyonda grekoromen stil 63 kiloda mücadele eden Kerem, üçüncülük maçında Gürcü Pridon Abuladze ile karşılaştı.

Müsabakayı 6-2 kazanan geçen yılın Avrupa şampiyonu Kerem, bronz madalya aldı. Milli güreşçi, böylece Avrupa şampiyonalarındaki madalya sayısını 6'ya (2'şer altın, gümüş, bronz) çıkardı.

Kerem Kamal, 2022 ve 2025 yıllarında Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.

Tiran'daki şampiyonada ilk iki maçını teknik üstünlükle kazanan milli sporcu, yarı finalde 5-0 öndeyken Moldovalı Vitalie Eriomenco'ya 6-5 yenilmişti.

Öte yandan 55 kilo bronz madalya maçında Azerbaycanlı Rashad Mammadov'a teknik üstünlükle yenilen Ömer Halis Recep, 5'inci oldu.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.