Fenerbahçe Beko'dan ilk iki transfer!

Fenerbahçe Beko, gelecek sezonun ilk iki transferi için anlaşmaya vardı.



Sarı-lacivertliler, gard rotasyonunu güçlendirmek için aradığı isimleri buldu.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Beko, Litvanya ekibi Rytas Vilnius forması giyen milli basketbolcu Ignas Sargiunas ve Baskonia forması giyen Trent Forrest ile her konuda anlaşmaya vardı.



İKİ OYUNCU DA KOMBO GARD



Her iki oyuncu da hem oyun kurucu (PG) hem de şutör gard (SG) pozisyonlarında görev yapabiliyor.



SARGIUNAS'IN RAKAMLARI



Ignas Sargiunas, bu sezon Rytas Vilnius formasıyla yüzde 44.1 üçlük ortalamasıyla 13.1 sayı, 3 ribaund, 2.7 asist rakamlarını yakaladı.



FORREST'IN RAKAMLARI



Trent Forrest ise bu sezon oynadığı 27 EuroLeague maçında 10.9 sayı, 2.8 ribaund ve 4.4 asist ortalamaları yakaladı.





