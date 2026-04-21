21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
20:30
21 Nisan
Brighton-Chelsea
22:00
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
20:00
21 Nisan
Mallorca-Valencia
20:00
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
21:30

Fenerbahçe Beko'dan ilk iki transfer!

Fenerbahçe Beko, Rytas forması giyen Ignas Sargiunas ve Baskonia'dan Trent Forrest ile anlaşmaya vardı.

calendar 21 Nisan 2026 17:39 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2026 17:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko, gelecek sezonun ilk iki transferi için anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertliler, gard rotasyonunu güçlendirmek için aradığı isimleri buldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Beko, Litvanya ekibi Rytas Vilnius forması giyen milli basketbolcu Ignas Sargiunas ve Baskonia forması giyen Trent Forrest ile her konuda anlaşmaya vardı.

İKİ OYUNCU DA KOMBO GARD

Her iki oyuncu da hem oyun kurucu (PG) hem de şutör gard (SG) pozisyonlarında görev yapabiliyor.

SARGIUNAS'IN RAKAMLARI

Ignas Sargiunas, bu sezon Rytas Vilnius formasıyla yüzde 44.1 üçlük ortalamasıyla 13.1 sayı, 3 ribaund, 2.7 asist rakamlarını yakaladı.

FORREST'IN RAKAMLARI

Trent Forrest ise bu sezon oynadığı 27 EuroLeague maçında 10.9 sayı, 2.8 ribaund ve 4.4 asist ortalamaları yakaladı.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
