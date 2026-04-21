Rıza Kayaalp'ten tarihi rekor: Avrupa'da 13. altın

Milli sporcu Rıza Kayaalp, Avrupa şampiyonalarında 13 altın madalya kazanan ilk güreşçi oldu.

calendar 21 Nisan 2026 21:29 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2026 21:37
Haber: AA
Milli sporcu Rıza Kayaalp, Avrupa güreş şampiyonalarında 13'üncü altın madalyasını kazanarak rekor kırdı.

Rıza Kayaalp, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde rekor için mindere geldi. Milli güreşçi, grekoromen stil 130 kilo finalinde Macar Darius Attila Vitek ile karşılaştı.

Günün son müsabakasında dünya ikincisi rakibini 7-1 yenen Rıza, 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak güreş tarihine geçti. Rıza, Türk bayrağını öperek minderde şampiyonluk turu attı.

Rus Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekorun tek sahibi olan milli güreşçi, adını spor tarihine "altın" harflerle yazdırdı.

Organizasyon tarihinde 15 kez finalde güreşen Rıza, 13 altın ve 2 gümüş madalya elde etti.

Avrupa şampiyonalarına damga vuran milli sporcu; 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 ve 2026 yıllarında altın, 2011 ve 2024'te ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

"Yaşayan efsane" Rıza Kayaalp, Tiran'daki şampiyonada dün son 16 turunda Ermeni Albert Vardanyan'ı, çeyrek finalde de Rus Marat Kamparov'u mağlup etti.

Rıza'nın 4-0 önde olduğu yarı final maçında Belaruslu Pavel Hlinchuk, yaptığı kural dışı hareket nedeniyle maçtan diskalifiye edildi.

- 5 dünya şampiyonluğu, 3 olimpiyat madalyası var

Arnavutluk'ta rekor kıran milli güreşçi, kariyerinde dünya şampiyonalarında 5 kez kürsünün zirvesine çıktı.

Tecrübeli güreşçi, 2011 (İstanbul), 2015 (Las Vegas), 2017 (Paris), 2019 (Astana) ve 2022 (Belgrad) yıllarında dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Dünya şampiyonalarında ayrıca 3 gümüş ve 2 bronz madalya alan Rıza, organizasyon tarihinde 10 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Rıza Kayaalp, olimpiyatlarda ise 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 3 madalya kazandı.

- Gurur tablosu

Milli sporcunun, toplam 28 madalya kazandığı Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlarda elde ettiği başarılar şöyle:

  Altın Gümüş Bronz
Avrupa Şampiyonası 13 2 -
Dünya Şampiyonası 5 3 2
Olimpiyatlar - 1 2
Toplam 18 6 4
