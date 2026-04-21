21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
1-0UZS
21 Nisan
Brighton-Chelsea
3-0
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
1-0
21 Nisan
Mallorca-Valencia
1-1
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
2-085'
21 Nisan
Girona-Real Betis
2-390'
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
1-2

FIFA Dünya Kupası için ek bilet satışı başlıyor

2026 FIFA Dünya Kupası için 104 maçın ek biletleri 22 Nisan'da FIFA'nın resmi sitesi üzerinden "ilk gelen alır" sistemiyle satışa çıkacak ve turnuva boyunca kademeli olarak satış devam edecek.

calendar 21 Nisan 2026 22:48 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2026 22:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde organize edilecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynanacak 104 maçın tümü için ek biletlerin satışı 22 Nisan Çarşamba günü başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre biletler, yarın TSİ 19.00 itibarıyla doğrudan FIFA'nın resmi internet sitesi "fifa.com" üzerinden satışa sunulacak.

"İlk gelen alır" esasına göre tahsis edilecek biletler, satın alma işlemleri koltukların doluluk durumuna bağlı şekilde gerçekleştirilecek. Satın alınan tüm biletler, bilet sahibi futbolseverler için FIFA tarafından anında onaylanacak.

Satışa sunulacak bu bilet grubunun haricinde, final müsabakasının oynanacağı 19 Temmuz'a kadar (koltukların doluluk durumuna bağlı olarak) ek biletlerin genel satışları "fifa.com/tickets" adresinden devam edecek.

2026 FIFA Dünya Kupası müsabakalarını stadyumdan takip etmek isteyen taraftarlar, güncel bilgilendirmeler için TFF'nin resmi iletişim kanallarını ve FIFA'nın resmi internet sitesini takip etmesi gerektiği hatırlatıldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.