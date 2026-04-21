21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
1-0UZS
21 Nisan
Brighton-Chelsea
3-0
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
1-0
21 Nisan
Mallorca-Valencia
1-1
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
2-085'
21 Nisan
Girona-Real Betis
2-390'
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
1-2

Milli güreşçi Kerem Kamal, madalya sevincini nişanlısıyla yaşadı

Kerem Kamal, 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kazandığı bronz madalyada nişanlısı Zeynep Yetgil'in kendisine büyük moral ve motivasyon sağladığını söyledi.

calendar 21 Nisan 2026 22:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 63 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Kerem Kamal, kendisini gibi milli sporcu olan nişanlısı Zeynep Yetgil'den büyük güç aldığını söyledi.

Kerem Kamal, başkent Tiran'da Gürcü Pridon Abuladze'yi yendiği maçın ardından nişanlısı Zeynep Yetgil ile açıklamalarda bulundu.

Avrupa şampiyonalarındaki madalya sayısını 6'ya (2'şer altın, gümüş, bronz) çıkaran Kerem, "Kariyerimin en büyük madalyalarını sevgili nişanlım Zeynep ile aldım. Zeynep'in bana manevi kattığı güç çok büyük seviyede. İki gün sonra kendisinin maçı olmasına rağmen beni burada yalnız bırakmadı. Zeynep'in tribünde olduğunu bilmek beni ekstra motive ediyor. Bugün ben madalya kazandım, iki gün sonra da nişanlım Zeynep Yetgil'in maçı var ve kalbim dualarım onunla olacak." ifadelerini kullandı.

Yarı final maçını 5-0 öndeyken kaybetmesinden ders çıkaracağını vurgulayan Kerem Kamal, "Mücadele bizim elimizde, sonuç değil. Sonuna kadar mücadele ediyoruz, sonuç Rabbimin istediği gibi oluyor. Yarı finalde 5-0 öne geçince maçı vermemeliydim. Buradan dersler alacağım ama şimdi anın, madalyanın tadını çıkaracağım ve Dünya Şampiyonası için hazırlanacağım." diye konuştu.

Nişanlısına destek olan milli sporcu Zeynep ise "Ben kendi maçımda bu kadar heyecanlanmıyorum. Çok güzel bir emek var ortada tebrik ediyorum. Kerem'in maçında çok daha fazla heyecanlanıyorum. Sanki ikimiz de minderde mücadele ediyor gibi oluyor." şeklinde görüş belirtti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
