21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
1-0UZS
21 Nisan
Brighton-Chelsea
3-0
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
1-0
21 Nisan
Mallorca-Valencia
1-1
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
2-085'
21 Nisan
Girona-Real Betis
2-390'
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
1-2

Ferdi Kadıoğlu'ndan 3. dakikada gol!

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Chelsea ile sahasında karşılaşan Brighton, Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golle öne geçti.

21 Nisan 2026 22:32
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İngiltere Premier Ligi 34. haftasında Brighton, sahasında Chelsea ile karşı karşıya geldi.

FERDİ'DEN 3. DAKİKADA GOL

Mücadeleye hızlı başlayan Brighton, milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nun 3. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

BU SEZON İLK GOLÜ

İngiliz kulübüyle bu sezon 38. karşılaşmaya çıkan sol bek oyuncusu, ilk golünü kaydetti.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan Ferdi Kadıoğlu'nun İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam ediyor.

30 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU

Yıldız futbolcu, 2024 yılında Fenerbahçe'den 30 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Brighton'a transfer olmuştu. 

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.