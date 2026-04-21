Özkan Arseven: 'EuroLeague ve NBA Avrupa ile görüşüyoruz'

Beşiktaş Basketbol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, siyah-beyazlı takımla ilgili açıklamalarda bulundu.



Honor ile Beşiktaş Gain arasında imzalanan sponsorluk töreninde konuşan Özkan Arseven, gelecek sezonda EuroLague'de olmak için planlar yaptıklarını söyledi.



Siyah-beyazlı yönetici yaptığı açıklamada "EuroLeague ve NBA Avrupa yetkilileri ile görüşüyoruz. Beşiktaş'ı bu arenalarda görmek istiyorlar. Euro Cup'ı kazanmasak bile, wildcard ile EuroLeague'de olabiliriz. Fakat biz ne olursa olsun, finalde iki maçı da kazanarak, EuroLeague'de olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



