21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
20:30
21 Nisan
Brighton-Chelsea
22:00
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
20:00
21 Nisan
Mallorca-Valencia
20:00
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
21:30

Özkan Arseven: "EuroLeague ve NBA Avrupa ile görüşüyoruz"

Beşiktaş Basketbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, gelecek sezon EuroLeague'de olmak için görüşmeler yapıldığını açıkladı.

calendar 21 Nisan 2026 17:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş Basketbol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, siyah-beyazlı takımla ilgili açıklamalarda bulundu.

Honor ile Beşiktaş Gain arasında imzalanan sponsorluk töreninde konuşan Özkan Arseven, gelecek sezonda EuroLague'de olmak için planlar yaptıklarını söyledi.

Siyah-beyazlı yönetici yaptığı açıklamada "EuroLeague ve NBA Avrupa yetkilileri ile görüşüyoruz. Beşiktaş'ı bu arenalarda görmek istiyorlar. Euro Cup'ı kazanmasak bile, wildcard ile EuroLeague'de olabiliriz. Fakat biz ne olursa olsun, finalde iki maçı da kazanarak, EuroLeague'de olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
