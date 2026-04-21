21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
20:30
21 Nisan
Brighton-Chelsea
22:00
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
20:00
21 Nisan
Mallorca-Valencia
20:00
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
21:30

Trabzonspor'dan fırsat transferi: Ruslan Malinovskyi

Trabzonspor'un, Genoa ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki Ukraynalı orta saha Ruslan Malinovskyi'yi bedelsiz olarak kadrosuna katmak üzere olduğu öne sürüldü.

calendar 21 Nisan 2026 17:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Yeni sezon transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor için sürpriz bir iddia geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Bordo-Mavililer, Genoa'nın Ukraynalı orta saha oyuncusu Ruslan Malinovskyi'yi bedelsiz olarak kadrosuna katmak üzere...

Haberde Trabzonspor'un, Genoa ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.

GÖRÜŞMELERDE SON AŞAMAYA GELİNDİ

Karadeniz ekibinin Malinovskyi ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldiği kaydedildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Genoa'nın 2023/24 sezonunun ara transfer döneminde Marsilya'dan 7.70 milyon euroya kadrosuna kattığı Ukraynalı futbolcu, bu sezon 31 resmi maçta forma giydi ve 6 gol-3 asistlik performans sergiledi. 

 

SON HABERLER
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
