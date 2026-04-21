Trabzonspor'dan geleceğe yatırım: Thierry Karadeniz

Yeni sezon planlamalarına başlayan Trabzonspor'un, genç bir yeteneği kadrosuna kattığı öne sürüldü.
Bordo-Mavililer'in, Almanya doğumlu genç milli oyuncu Thierry Karadeniz'i renklerine bağladığı iddia edildi.
HT Spor'un haberine göre; Trabzonspor, Almanya'da, Köln U19 Takımı'nın formasını giyen 17 yaşındaki Thierry Karadeniz'i 5 yıllığına kadrosuna kattı.
BÜYÜK KULÜPLERİN RADARINDAYDI
22 Haziran 2008'de Almanya'da Afrikalı bir anne ve Türk asıllı bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen 17 yaşındaki hücum oyuncusu, birçok Türk kulübünün takibi altındaydı.
MİLLİ MAÇTA ŞOV YAPTI
Ay-Yıldızlı formayla ilk kez 24 Mart'ta 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın, Cebelitarık'ı 7-0 mağlup ettiği maçta boy gösteren Thierry Karadeniz, hem isim-soyisim kombinasyonu hem de parlak futboluyla dikkatleri üzerine çekti.
17 yaşındaki futbolcu 7-0'lık galibiyette 33 ve 40'ıncı dakikalarda fileleri havalandırarak 7 dakikada 2 gol buldu, ilk maçında izleyenleri coşturdu.
KİMDİR?
Thierry Darnel Karadeniz, 22 Haziran 2008 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Afrikalı bir anne ve Türk asıllı bir babanın oğlu. Türk asıllı olan genç oyuncu, futbol eğitimini Almanya'da aldı. 17 yaşındaki genç oyuncunun boyu 1.79 metre.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln'ün altyapısında forma giyen Thierry Karadeniz, U19 takımında görev yapıyor.
Thierry, geçtiğimiz sezon U17 takımıyla 5 gol attı. Bu sezon ise U19 takımıyla 19 maçta forma giyerken 2 kez ağları sarstı.
HANGİ POZİSYONDA OYNUYOR?
Asıl mevkisi sol kanat olan Thierry Karadeniz, sağ kanat ve hücum hattının farklı bölgelerinde de görev yapabilmektedir.
Trabzonspor, Thierry Karadeniz'i kadrosuna kattı. [HT Spor]pic.twitter.com/07LQ9x1Ohx
— Sporx (@sporx) April 21, 2026