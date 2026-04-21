21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
20:30
21 Nisan
Brighton-Chelsea
22:00
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
0-012'
21 Nisan
Mallorca-Valencia
0-012'
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
21:30

Trabzonspor'dan geleceğe yatırım: Thierry Karadeniz

Yaklaşık 1 ay önce çıktığı ilk milli maçta dikkatleri üzerine çeken Thierry Karadeniz'in Trabzonspor ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

calendar 21 Nisan 2026 18:16 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2026 18:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: TFF
Yeni sezon planlamalarına başlayan Trabzonspor'un, genç bir yeteneği kadrosuna kattığı öne sürüldü.

Bordo-Mavililer'in, Almanya doğumlu genç milli oyuncu Thierry Karadeniz'i renklerine bağladığı iddia edildi.

HT Spor'un haberine göre; Trabzonspor, Almanya'da, Köln U19 Takımı'nın formasını giyen 17 yaşındaki Thierry Karadeniz'i 5 yıllığına kadrosuna kattı.

BÜYÜK KULÜPLERİN RADARINDAYDI

22 Haziran 2008'de Almanya'da Afrikalı bir anne ve Türk asıllı bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen 17 yaşındaki hücum oyuncusu, birçok Türk kulübünün takibi altındaydı.

MİLLİ MAÇTA ŞOV YAPTI

Ay-Yıldızlı formayla ilk kez 24 Mart'ta 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın, Cebelitarık'ı 7-0 mağlup ettiği maçta boy gösteren Thierry Karadeniz, hem isim-soyisim kombinasyonu hem de parlak futboluyla dikkatleri üzerine çekti.

17 yaşındaki futbolcu 7-0'lık galibiyette 33 ve 40'ıncı dakikalarda fileleri havalandırarak 7 dakikada 2 gol buldu, ilk maçında izleyenleri coşturdu.

KİMDİR?

Thierry Darnel Karadeniz, 22 Haziran 2008 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Afrikalı bir anne ve Türk asıllı bir babanın oğlu. Türk asıllı olan genç oyuncu, futbol eğitimini Almanya'da aldı. 17 yaşındaki genç oyuncunun boyu 1.79 metre.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln'ün altyapısında forma giyen Thierry Karadeniz, U19 takımında görev yapıyor.

Thierry, geçtiğimiz sezon U17 takımıyla 5 gol attı. Bu sezon ise U19 takımıyla 19 maçta forma giyerken 2 kez ağları sarstı.

HANGİ POZİSYONDA OYNUYOR?

Asıl mevkisi sol kanat olan Thierry Karadeniz, sağ kanat ve hücum hattının farklı bölgelerinde de görev yapabilmektedir.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
