21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
20:30
21 Nisan
Brighton-Chelsea
22:00
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
20:00
21 Nisan
Mallorca-Valencia
20:00
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
21:30

EuroLeague'de yılın başantrenörü Pedro Martinez!

Pedro Martinez, Valencia Basket ile EuroLeague'de normal sezonu 2. sırada tamamlayarak 2025-26 Alexander Gomelskiy Yılın Başantrenörü ödülünü kazandı.

calendar 21 Nisan 2026 15:02
EuroLeague normal sezonu 2. sırada bitiren Valencia Basket'in başantrenörü İspanyol Pedro Martinez, 2025-26 Alexander Gomelskiy Yılın Başantrenörü ödülünü kazandı.

Organizasyondan yapılan açıklamada, "Valencia Basket'in normal sezonu ikincilikle tamamlamasına öncülük eden Pedro Martinez, 2025-26 Alexander Gomelskiy Yılın Başantrenörü ödülüne layık görüldü." ifadeleri yer aldı.

64 yaşındaki Martinez, ödülü kazanan 4. İspanyol başantrenör oldu. Daha önce Real Madrid ekibinde başantrenörlük yaparken Chus Mateo (2023-24) ve Pablo Laso (2014-15 ve 2017-18) ile Barcelona takımının başantrenörü Xavi Pascual (2009-10) da bu ödülü almıştı.

Alexander Gomelskiy Yılın Başantrenörü Ödülü, 1958'de Riga'yı ilk Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıyan efsanevi başantrenörün adını taşıyor. Gomelskiy ayrıca Sovyetler Birliği'ni 1988 Olimpiyatları'nda altın madalyaya taşıdı ve basketbol tarihinin en başarılı isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

MARTINEZ, ÖDÜLÜ KAZANAN 14. İSİM OLDU 

Martinez, yılın başantrenörü ödülünü kazanan 14. isim olarak kayıtlara geçti. Bu ödülü üçer kez kazanan sadece Zeljko Obradovic ve Georgios Bartzokas olurken, Ettore Messina, Dimitris Itoudis ve Pablo Laso ise ikişer kez bu ödülü kazandı. Geçmişteki diğer kazananlar arasında geçen sezonun ödül sahibi Sarunas Jasikevicius'un yanı sıra Pini Gershon, Dusko Vujosevic, Chus Mateo, Xavi Pascual, Dusan Ivkovic, David Blatt ve Ergin Ataman yer alıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
