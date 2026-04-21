21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
20:30
21 Nisan
Brighton-Chelsea
22:00
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
20:00
21 Nisan
Mallorca-Valencia
20:00
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
21:30

Esposito'nun geleceği için açıklama

Francesco Esposito'nun menajeri Mario Giufreddi, 20 yaşındaki oyuncunun Inter'de mutlu olduğunu ve 10 yıl boyunca takımda kalmak istediğini söyledi.

21 Nisan 2026 15:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Francesco Esposito'nun menajeri Mario Giufreddi, genç oyuncuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Menajer Giufreddi, "Inter'de mutlu. Bence hem o hem de kulüp önümüzdeki 10 yıl boyunca birlikte kalmak istiyor." dedi.

Transfer sorusuna cevap veren Giufreddi, "Transferine gelince... Inter istemiyorsa, ne o ne de ben isteriz. Benim için onun transferi tartışmaya açık değil. Inter'de kalmaktan ve kariyerine devam etmekten mutlu." diye konuştu.

Giufreddi son olarak, "Şampiyonlar Ligi ve Serie A'da goller attı. Inter gibi bir takımda 2005 doğumlu bir oyuncu olarak beklentileri aştı." sözlerini sarf etti.

Inter'de bu sezon 43 maçta süre bulan 20 yaşındaki Esposito, 9 gol attı ve 6 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.