Esposito'nun geleceği için açıklama

Francesco Esposito'nun menajeri Mario Giufreddi, genç oyuncuyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Menajer Giufreddi, "Inter'de mutlu. Bence hem o hem de kulüp önümüzdeki 10 yıl boyunca birlikte kalmak istiyor." dedi.



Transfer sorusuna cevap veren Giufreddi, "Transferine gelince... Inter istemiyorsa, ne o ne de ben isteriz. Benim için onun transferi tartışmaya açık değil. Inter'de kalmaktan ve kariyerine devam etmekten mutlu." diye konuştu.



Giufreddi son olarak, "Şampiyonlar Ligi ve Serie A'da goller attı. Inter gibi bir takımda 2005 doğumlu bir oyuncu olarak beklentileri aştı." sözlerini sarf etti.



Inter'de bu sezon 43 maçta süre bulan 20 yaşındaki Esposito, 9 gol attı ve 6 asist yaptı.



