21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
20:30
21 Nisan
Brighton-Chelsea
22:00
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
20:00
21 Nisan
Mallorca-Valencia
20:00
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
21:30

Beşiktaş'ta Cengiz Ünder krizi!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ilk 11'de oynattığı Cengiz Ünder, Samsunspor'a karşı varlık gösteremedi. Siyah-beyazlı taraftarların çoğu, tecrübeli futbolcunun oynatılması nedeniyle 53 yaşındaki teknik direktöre sosyal medyada tepki gösterdi.

calendar 21 Nisan 2026 09:49
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Cengiz Ünder krizi!
Cengiz Ünder kendisine verilen şansları elinin tersiyle itiyor. Fenerbahçe'de tutunamayan ve Beşiktaş'a satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer olan 28 yaşındaki futbolcu hayal kırıklığı yaratmaya devam etti. 

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Vaclav Cerny'i keserek Samsunspor deplasmanında ilk 11'de şans verdiği tecrübeli kanat oyuncusu 65 dakika sahada kaldı. Samsunspor önünde rakibini geçemeyen, top kapamayan ve isabetli şut dahi atamayan Cengiz Ünder istatistiklerde sıfır çekti.

"İŞİ MAÇI KAZANMAK"

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın hiçbir varlık gösteremeyen ve formsuz görüntüsüyle dikkat çeken deneyimli futbolcuya ısrarla ilk 11'de görev vermesi sosyal medyada gündem oldu.

Siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyada 53 yaşındaki teknik adama tepki gösterdi. Bazı taraftarların "Sergen Yalçın'ın işi Cengiz Ünder'i değil, maçı kazanmak" şeklinde yorumlar yapması dikkat çekti. Bazı Beşiktaşlı futbolseverler de deneyimli çalıştırıcının Cengiz Ünder'i kendi transfer ettirdiği için oynattığı görüşünde.

"LİGİN YILDIZI YAPAYIM"

Cengiz'in yokları oynamasının ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın yorumculuk döneminde yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. 53 yaşındaki teknik adam, "Ver Cengiz'i bana ligin yıldızı yapayım. Çok uzun sürmez. Ozan Tufan'ı nasıl yaptıysam onu da öyle yaparım. Bu oyuncuları kullanmayı bileceksin. Bu oyuncular birazcık antrenör istiyor" demişti.

'SEYYAH' OYUNCU OLDU

28 yaşındaki futbolcunun son yıllarda forma giydiği hiçbir takımda tutunamaması dikkat çekiyor. 2023 yılında büyük umutlarla Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Cengiz, geçen yıl kış döneminde Los Angeles FC'ye kiralık olarak gitti. 4 aylık MLS Ligi serüveninin ardından sarı-lacivertli takıma dönen tecrübeli oyuncu, sezon başında bu kez Beşiktaş'a kiralandı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
