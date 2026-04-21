21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
20:30
21 Nisan
Brighton-Chelsea
22:00
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
20:00
21 Nisan
Mallorca-Valencia
20:00
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
21:30

Lamine Yamal'dan Lionel Messi'ye büyük övgü!

Barcelona forması giyen Lamine Yamal, Lionel Messi'nin tarihin en iyisi olduğunu ve onun izinden gitmek istediğini söyledi.

calendar 21 Nisan 2026 14:20 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2026 14:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Lamine Yamal'dan Lionel Messi'ye büyük övgü!
Barcelona forması giyen Lamine Yamal, Lionel Messi ile ilgili dikkat çeken açıklamalara imza attı.

Yamal, "Bir sporcunun sadece kendi spor dalında değil, diğer tüm spor dallarında da bir efsane olduğunu fark ettiğinizde, bunun nedeni onun en iyisi olmasıdır. Messi bunun mükemmel bir örneği. Messi, tarihin en iyi futbolcusu ve sporcusudur." dedi.

İspanyol futbolcu, "Messi, benim için sıradan bir idolden çok daha fazlası. Onun izinden gitmeyi umuyorum." diye konuştu.

Barcelona forması altında bu sezon 44 maçta süre bulan Lamine Yamal, 23 gol attı ve 18 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
