Lamine Yamal'dan Lionel Messi'ye büyük övgü!

Barcelona forması giyen Lamine Yamal, Lionel Messi ile ilgili dikkat çeken açıklamalara imza attı.



Yamal, "Bir sporcunun sadece kendi spor dalında değil, diğer tüm spor dallarında da bir efsane olduğunu fark ettiğinizde, bunun nedeni onun en iyisi olmasıdır. Messi bunun mükemmel bir örneği. Messi, tarihin en iyi futbolcusu ve sporcusudur." dedi.



İspanyol futbolcu, "Messi, benim için sıradan bir idolden çok daha fazlası. Onun izinden gitmeyi umuyorum." diye konuştu.



Barcelona forması altında bu sezon 44 maçta süre bulan Lamine Yamal, 23 gol attı ve 18 asist yaptı.



