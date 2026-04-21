21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
20:30
21 Nisan
Brighton-Chelsea
22:00
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
20:00
21 Nisan
Mallorca-Valencia
20:00
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
21:30

Hakan Çalhanoğlu, Inter'de kalmak istiyor

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, bir yıl daha İtalyan ekibinde kalmaya sıcak bakıyor.

calendar 21 Nisan 2026 15:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibinde bir yıl daha kalabilir.

"KALMAYA İKNA OLMUŞ"

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, milli yıldız için, "Cristian Chivu, gelecek yıl da Hakan Çalhanoğlu'na güvenebilmeyi umuyor. Türk orta saha oyuncusu, en az bir sezon daha Inter'de kalmaya ikna olmuş görünüyor." ifadeleri yer aldı.

Inter ile sözleşmesi 2027 yılında bitecek Hakan Çalhanoğlu için yeni sözleşme ihtimali de bulunuyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, "Sözleşme süresinin uzatılması için bir anlaşmaya varırsa ya da mevcut anlaşmaya göre 12 ay da devam ederse, Amerikalıların [Inter'in sahibi Oaktree] projesinde yer alabilir.  Bu durumda, 2027 yılının Haziran ayı sonunda ayrılacak ve her şey eskisi gibi dostane bir şekilde devam edecek. Ne olursa olsun, Türk oyuncu, taraftarlarını kalbini kazanmak ve Inter koleksiyonuna birkaç kupa daha eklemek istiyor." denildi.

SEZON PERFORMANSI

Inter forması altında bu sezon 29 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.

SON HABERLER
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

