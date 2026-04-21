21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
20:30
21 Nisan
Brighton-Chelsea
22:00
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
20:00
21 Nisan
Mallorca-Valencia
20:00
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
21:30

Hakem maçı durdurup telefonla konuştu

Hollandalı Hakem Danny Makkelie, AZ Alkmaar- NEC Nijmegen kupa finalinde dünya futbolunda görülmemiş bir olaya imza attı.

calendar 21 Nisan 2026 17:28
Haber: Sporx.com dış haberler
Hollanda Kupası finalinde AZ Alkmaar ile NEC Nijmegen karşı karşıya geldi. AZ Alkmaar, mücadeleden 5-1 galip ayrılarak kupaya uzanırken, karşılaşmaya Hollandalı Hakem Danny Makkelie'nin yaptığı telefon görüşmesi damga vurdu.

Du Kuip'te Alkmaar'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada de Wit, 67. dakikada Mijnans, 73. dakikada Koopmeiners, 90+1. dakikada Smit ve 90+5. dakikada Parrott kaydetti. NEC Nijmegen'in tek golü ise 78. dakikada Ogawa'dan geldi. Bu sonuçla birlikte AZ Alkmaar, Hollanda Kupası'nın sahibi oldu.

HAKEM MAÇI DURDURUP TELEFONLA KONUŞTU

Mücadelenin hakemi Danny Makkelie'nin, karşılaşma başlamadan önce  maçı durdurup saha kenarına geldi.

Deneyimli hakemin çalan telefona cevap verdiği görülürken, mücadeleyi hem tribünde hem de ekran karşısında izleyenler şaşkınlığını gizleyemedi.

GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Bu olayın perde arkası ise maçtan saatler sonra ortaya çıktı. Hakemin, tribünlerden oyun alanına atılan havai fişekler ve güvenlik tedbirleri sebebiyle Hollanda Futbol Federasyonu'ndan bazı yetkililerle görüşme gerçekleştirdiği açıklandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
