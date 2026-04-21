21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
20:30
21 Nisan
Brighton-Chelsea
22:00
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
20:00
21 Nisan
Mallorca-Valencia
20:00
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
21:30

Brooklyn Nets, koç Fernandez ile çok yıllı sözleşme uzattı

Brooklyn Nets, başantrenör Jordi Fernandez ve teknik ekibiyle çok yıllı yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

calendar 21 Nisan 2026 12:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Brooklyn Nets, koç Fernandez ile çok yıllı sözleşme uzattı
Brooklyn Nets, başantrenör Jordi Fernandez ve teknik ekibiyle çok yıllı yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre, Nets sahibi Joe Tsai ve genel menajer Sean Marks, teknik ekip ile yeni anlaşmaları bu hafta sonuçlandırdı.

Marks yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Jordi, teknik ekibiyle birlikte Brooklyn'e geldiği andan itibaren bu organizasyona damgasını vurmuş olağanüstü bir lider. İlk iki sezonunda oyuncu gelişimi, rekabetçi ruh ve açık iletişim temelleri üzerine güçlü bir yapı inşa etti ve bu yaklaşım tüm kadromuz tarafından benimsendi."

Nets yönetimi, yeniden yapılanma sürecinde takımın rekabetçi bir görüntü sergilemesi üzerine teknik ekibi ödüllendirme kararı aldı.

Son iki sezonda 46 galibiyet - 118 mağlubiyetlik toplam performans beklentilerin altında kalsa da, kulüp genç çekirdeğin gelişimi konusunda önemli adımlar attı. Fernandez yönetiminde Michael Porter Jr., Nic Claxton ve Day'Ron Sharpe gibi isimlerin performanslarında gözle görülür gelişim kaydedildi.

Fernandez, Nets'e katılmadan önce Sacramento Kings'te Mike Brown'ın yardımcılığını yapıyordu. Ayrıca 2016-2022 yılları arasında Denver Nuggets'ta Michael Malone'un teknik ekibinde görev aldı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
