Brooklyn Nets, koç Fernandez ile çok yıllı sözleşme uzattı

Brooklyn Nets, başantrenör Jordi Fernandez ve teknik ekibiyle çok yıllı yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.



ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre, Nets sahibi Joe Tsai ve genel menajer Sean Marks, teknik ekip ile yeni anlaşmaları bu hafta sonuçlandırdı.



Marks yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Jordi, teknik ekibiyle birlikte Brooklyn'e geldiği andan itibaren bu organizasyona damgasını vurmuş olağanüstü bir lider. İlk iki sezonunda oyuncu gelişimi, rekabetçi ruh ve açık iletişim temelleri üzerine güçlü bir yapı inşa etti ve bu yaklaşım tüm kadromuz tarafından benimsendi."



Nets yönetimi, yeniden yapılanma sürecinde takımın rekabetçi bir görüntü sergilemesi üzerine teknik ekibi ödüllendirme kararı aldı.



Son iki sezonda 46 galibiyet - 118 mağlubiyetlik toplam performans beklentilerin altında kalsa da, kulüp genç çekirdeğin gelişimi konusunda önemli adımlar attı. Fernandez yönetiminde Michael Porter Jr., Nic Claxton ve Day'Ron Sharpe gibi isimlerin performanslarında gözle görülür gelişim kaydedildi.



Fernandez, Nets'e katılmadan önce Sacramento Kings'te Mike Brown'ın yardımcılığını yapıyordu. Ayrıca 2016-2022 yılları arasında Denver Nuggets'ta Michael Malone'un teknik ekibinde görev aldı.



